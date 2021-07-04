Sığır Jelatini Nedir ve Neyden Yapılır? Sığır Jelatinin Faydaları ve Besin Değerleri..

Sığır jelatininden elde edilmiş ibaresine paketli olarak satın aldığımız bir çok üründe rastlamış olabiliriz. Özellikle jelatinin kullanım alanına bağlı olarak tatlı olan gıda ürünlerinde karşımıza çıkmaktadır.

Sığır jelatininden elde edilmiş ibaresine paketli olarak satın aldığımız bir çok üründe rastlamış olabiliriz. Özellikle jelatinin kullanım alanına bağlı olarak tatlı olan gıda ürünlerinde karşımıza çıkmaktadır.

Sığır Jelatini Nedir?

Sığır jelatininin bir diğer ismi de helal jelatin demektir. Çikolata, lokum, içecek ve tatlı gibi gıda ürünlerinde kullanılan bir tür katkı maddesine sığır jelatini yani helal jelatin denmektedir.

Türkiye ülkesi düşünüldüğünde yukarıda bahsedilen ürünlerin elde edilmesinde sığır jelatini ithal olarak temin edilmektedir. Bizim ülkemizde helal denilen hayvandan jelatin üretilmektedir.

Hatta sırf bu nedenden dolayı İslamiyet ülkelerinde yaşayan bireyler farklı yabancı markaların ürünlerinden ziyade Türk malı markalarının ürünlerini satın almayı tercih etmektedir. Sığır hayvanının yenmesi Türkiye ülkesinde İslamiyet açısından helal görülürken domuz hayvanının yenmesi İslamiyet ülkelerinde haram olarak bilinmektedir.

Sığır Jelatini Neyden Yapılır?

Sığır jelatini A tipi jelatin olarak geçmektedir. Sığır postlarından asit işlemi uygulanarak elde edilen jelatin sığır jelatini olarak geçmektedir.

Türkiye'de tüketilen birçok tatlı ürününde sığır jelatini bulunmaktadır. B tipi jelatin ise hayvanın boynuz ve kemiklerinden işlem uygulanarak elde edilen ve tatlı ürünlerinin meydana getirilmesinde kullanılan jelatin çeşididir.

Buradan da anlayacağımız gibi sığır jelatin sığır hayvanının postlarından işlem görerek yapılmaktadır. Memeli hayvanların doku ve kemiklerinden yapılmaktadır.

Sığır Jelatinin Faydaları

Sığır jelatinin kullanıldığı alana göre pek çok faydası bulunmaktadır. Sadece gıda alanında değil kozmetik, sanayi ve ilaç sektöründe de kullanılmaktadır. Sığır jelatinin faydaları tüm alanlar değerlendirilerek verilecektir.

Sanayi alanına faydası ayrı boyutta bulunmaktadır. Sığır jelatini üretilen içecek ve yiyeceklere yani gıda ürünlerine kıvam sağlamaktadır. Kozmetik ürünlerde ise sığır jelatini cilt ve saçlara kolajen takviyesi vermektedir.

Sütlü tatlılarda sığır jelatini kullanıldığında kullanılan miktara göre protein desteği sağlamaktadır. Sığır jelatini içeceklerin kullanım ömrünü uzatmakta ve bozulmasını engellemektedir.

Sığır jelatini renksiz bir maddedir. Kozmetik sektöründeki kolajen protein türü olmasından dolayı sığır jelatini tercih edilmektedir. Sığır jelatini aslında memeli hayvanların doku ve kemiklerinde yer alan protein maddesidir. Sıvı olan içeceklerin kıvamlı ve koyu olmasının nedeni kullanılan sığır jelatini maddesidir. Bu ürünlerin köpürmesi ve kristalleşmesi bu şekilde engellenmektedir.

İlaç sektöründeki kullanımı ise kapsül ilaçların kaplanması şeklindedir. Kapsül olan ilaçların dışı sığır jelatiniyle kaplanır ve kullanıcıya sunulur. İlaç tüketenler kapsül ilaçları jelatini açmadan direk olarak kullanabilmektedir.

Sığır Jelatini Besin Değerleri

Sığır jelatinin besin değerleri gıda sektöründe incelenmiştir. Bu incelemeye göre bir çorba kaşığı sığır jelatinin besin değeri 50 kalori olarak bulunmuştur.

Sığır jelatini sığır hayvanının deri, kemik ve diğer yapılarından elde edilen kolajen şeklinin hidrolize edilmesiyle üretildiği için saf proteindir. Doğal olarak da besin değeri fazladır.

Sığır jelatinin içeriği ve beslenme değerleri araştırıldığında %85 ve %90 oranında protein, ve oranında su, %2 ve %3 oranında mineral olduğu gözlenmiştir. Örneğin 100 gram sığır jelatini ürününde ortalama olarak 350 ve 400 kcal beslenme değeri yer almaktadır.

1 yaprak yani 5 gram oranındaki sığır jelatini ürününde 17 kcal besin değeri gözlenmiştir. Bir sığır jelatini ürününün besin değerlerini protein, kalori, az miktarda yağ, potasyum, kalsiyum ve demir oluşturmaktadır.

Kaynak: Hürriyet