Sığınmacılar Almanya'yı dolandırdı

ALMANYA, sığınma talebi kabul edilmeyen mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine geri dönmelerini sağlamak için 2014 yılından beri teşvik parası ödüyor. Son beş yıl içinde 100 binden fazla mülteci verilen teşvikten yararlandı ve Almanya'nın verdiği parayı alarak ülkesine döndü. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiye göre gönülü olarak ülkesine döndüğü için para alanlar arasında tekrar Almanya'ya gelip yeniden sığınma talebinde bulunanlar var.

2 BİN 506 KİŞİ TEKRAR GELDİ

Federal hükümetin, FDP'nin meclise sunduğu soru önergeye verdiği cevaba göre; 2014 yılından beri sığınma talebi reddedilen 102 bin 761 mülteci teşvikten yararlandı. Teşvik alan 2 bin 506 kişi 2017 ile 2019 yılları arasında tekrar Almanya'ya geldi ve yeniden sığınma talebinde bulundu. Teşvikten yararlananların bir kısmı ise Almanya'ya aile birleşimi çerçevesinde geri döndü. Böylece hem teşvik almış oldu hem de Almanya'da yaşamaya devam etti.

İLK SIRADA ARNAVUTLAR VAR

Ülkelerine geri döndüklerinde hayatlarına yeniden başlarken destek olunması için ödenen teşvikten geçen yıl en çok Arnavutlar yararlandı. 2018 yılında teşvik alıp ülkesine dönen Arnavut sayısı bin 345. Arnavutları Sırplar izledi. Mülteci statüsü alamayan bin 88 Sırp, para alarak gönüllü olarak ülkesine döndü. Teşvikten en az yararlananlar ise Türkler ve Afganlar oldu. Sığınma talepleri reddedilen Türkler ve Afganlar Almanya'yı gönüllü terk etmeye yanaşmıyor. Almanya savaş ve terör eylemleri sürdüğü için Suriyelilerin geri dönmesini ise teşvik etmiyor.

19 MİLYON 750 BİN EURO ÖDENDİ

Almanya, ülkelerine gönüllü dönen mültecilere bugüne kadar 19 milyon 750 bin Euro ödedi. 2018 yılında teşvik programı çerçevesinde ödenen para miktarı 9 milyon 500 bin Euro. Yasa göre teşvikten yararlanıp ülkesinden dönenler tekrar Almanya'ya geldikleri taktirde aldıkları parayı iade etmek zorunda. Almanya'ya yeniden dönenlerden şimdiye kadar yaklaşık 83 bin Euro geri alınabildi.