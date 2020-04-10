Sigarayı bırakmak için Yeşilay'a başvurular arttı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sigarayı bırakmak için Yeşilay'a başvurular arttı - Haberler
Yeşilay, Güncel

Sigarayı bırakmak için Yeşilay'a başvurular arttı

değerlendirmelerde bulunan Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, en başta ellerimiz kadar akciğerlerimizi de temiz tutmamız gerektiği vurgusunu yaparak, "Hepimiz sigaranın insan bedenine olan zararlarını biliyoruz.

10.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:42
Sigarayı bırakmak için Yeşilay'a başvurular arttı
değerlendirmelerde bulunan Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, en başta ellerimiz kadar akciğerlerimizi de temiz tutmamız gerektiği vurgusunu yaparak,  "Hepimiz sigaranın insan bedenine olan zararlarını biliyoruz. Vücudumuzun birçok organına olan zararlarını biliyoruz. Ama içinde bulunduğumuz süreç içerisinde daha ön plana çıkan bir organımız var. Hepimizin çok korumak zorunda olduğu bir organımız var. O da akciğerlerimiz. Kurallardan bahsediyoruz, elimizi yıkayalım, dışarı çıkmayalım, evde kalalım, mesafeye dikkat edelim, bunlar çok çok önemli. Ancak unutmamamız gereken, hatırlamamız gereken çok önemli bir şey daha var. Ellerimizi temiz tuttuğumuz kadar akciğerlerimizi de temiz tutmak zorundayız" dedi.

"SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ NASIL BİR YARDIM İSTİYORLARSA BU KONUDA BİZ DESTEK VERİYORUZ"

Öztürk, sigara bırakma konusunda verdikleri hizmetler konusunda şunları söyledi:

"Bu süreç tabii daha önemli bizim açımızdan farkındalık oluşturma çalışmalarımızı artırdık. Bizim bağımlılıklarla mücadelede tütün de özellikle ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olduğu için tütüne yönelik de çalışmalarımız fazlaydı. Ancak bu son dönemde gelen bilgiler, salgının ilk etkili olduğu Çin'den daha sonra Avrupa'dan ve bizim ülkemizdeki bilim insanlarının verdiği bilgiler kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) dediğimiz hastalığa olan kişilerin gerçekten bu süreci çok sıkıntılı yaşadıkları. Bu hastalıkla ilintili tek bir madde biliyoruz biz; tütün ve tütün ürünleri yani sigara. Bu konuda halkımızı bilinçlendirmekle yetinmiyoruz, kamu spotlarımızla, sosyal medyadan verdiğimiz mesajlarla aynı zamanda Yeşilay'ın Yeşilay Danışmanlık Merkezi ismini verdiğimiz şu anda 41 tane aktif merkezi var. Bu merkezlerde tüm bağımlılıklarla mücadelede insanımıza tamamen ücretsiz danışmanlık veriyoruz. Bu dönemde de bu danışmanlığı dönemin özelliğine özgü daha çok sigaraya yönelik talepler fazla olduğu için bu alana doğru yoğunlaştık. Tabi ki hepimiz gibi bizler de evden çalışıyoruz. İnsanlarımız bizim hattımızı arayarak, çağrı merkezimizi arayarak bize ulaşabilirler, '444 79 75' bizim çağrı numaramızdır. Burada Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde görev yapan arkadaşlar bu hatlara cevap veriyorlar ve sizleri yönlendiriyorlar. Özellikle sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız nasıl bir yardım istiyorlarsa bu konuda biz destek veriyoruz, onlara yol gösteriyoruz, adımları anlatıyoruz. Çünkü bu adım adım gerçekleşecek bir şeydir. Daha sonra eğer gerekli görürsek de psikoterapiye yine yönlendiriyoruz. Bütün bu hizmetleri online olarak yapıyoruz."

"HER GÜN NEREDEYSE 500-600'ÜN ÜZERİNDE TELEFON GELİYOR"Mücahit Öztürk, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından  sigara bırakmak için Yeşilay'a yapılan başvuruların sayısı konusunda ise şöyle konuştu:

"Bu konuda telefon hattımıza gelen başvuruların önemli bir kısmı sigarayla ilgili olmaya başladı. Yani bizim aslında uyuşturucu madde teknoloji bağımlılığı, alkol, kumar gibi diğer alanlarda da çalışmalarımız var. Bütün baktığımızda sigara ile ilgili bize çok azdı normalde ama koronavirüs olayından sonra, bizim de sahaya çıkıp Yeşilay'ın mesajlarını vermemizden sonra şu anda neredeyse yüzde 90'nın üzerinde insanımız sigara ile ilgili bize başvuruyor ve bizden destek istiyorlar, kendilerine sigarayı bırakma konusunda psikososyal destek vermemizi istiyorlar. Bizim çağrı merkezimize şu anda her gün neredeyse 500-600'ün üzerinde telefon geliyor. Biz bunların daha da artacağını biliyoruz. Bunlara yönelik de şu anda altyapı çalışmamızı bitirdik. Birkaç gün içerisinde bu telefonların hepsine teker teker sağlıklı bir şekilde dönüp hizmet vermeye başlayacağız."

"BUNUNLA BİRLİKTE HAVA ALIYORUZ"Sigarayı bırakma konusunda bazı vatandaşlar şunları söyledi:

Ramiz Demiz: Evden dışarı çıkınca hava almaya, bununla birlikte hava alıyoruz. Bırakma taraftarıyız. Bunu kendi iradenle bırakacaksın, 'bıraktım' diyeceksin, bırakacaksın. Ben daha önce bıraktım. 3 gündür evden çıkmıyorum, yine çıkmayacaktım ama bankaya gidiyorum.

Neriman İlhan: Sigara sadece koronavirüs için değil her şey için zararlı. Akciğerlerimizi, bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor. Koronayı beklemeden bırakmak gerekiyor.

Songül Yılmaz: Bence bu sigarayı bırakmak için güzel bir neden olabilir. Çünkü sigara neden oluyormuş, sigarayı bırakmak isteyenler de bunu ciddiye alıp bırakabilirler.

Funda Er Akpınar: Keşke olsaydı, yok. Çok da korkmuyorum. Her zamanki felsefem şu; korktuğun başına muhakkak geliyor. Tedbiri alıyoruz takdiri Allah'tan. Sigarayı bırakmak gibi bir niyetim yok.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak
Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla...
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi
Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı
ABD'de korkutan araştırma sonucu: Atık sularda beklenenden fazla koronavirüs tespit edildi
ABD'de korkutan araştırma sonucu: Atık sularda beklenenden fazla koronavirüs tespit edildi
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Tarkan Dilan Çıtak Esra Balamir Kim Kardashian
Spor Rüştü Reçber Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla Türk Wuhan Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Sigarayı bırakmak için Yeşilay'a başvurular arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 12:35:29. #1.15#
title