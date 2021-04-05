Sigarayı bırakın kanserden korunun

Sigara kullanımının kanser riskini arttırdığını hatırlatan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu "Kanser risk faktörlerini bilmek ve sakınmak oldukça önemli. Şunu bilmeliyiz en büyük risk faktörü sigaradır.

Sigara kullanımının kanser riskini arttırdığını hatırlatan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu "Kanser risk faktörlerini bilmek ve sakınmak oldukça önemli. Şunu bilmeliyiz en büyük risk faktörü sigaradır. Her yıl milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olan sigara sadece akciğer değil idrar torbası, kalın bağırsak kanseri gibi neredeyse bilinen tüm kanser türlerinin riskini artırır" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftasına ilişkin yaptığı açıklamada sigaranın sadece akciğer değil diğer kanser türlerine de neden olduğuna dikkati çekti. Prof. Dr. Akkoyunlu, kanserin çağımızın vebası olduğunu belirterek "Antibiyotiğin bulunmasından sonra enfeksiyon hastalıklarına bağlı ölümlerin azalması ile kanser insan hayatı için en büyük tehditlerden biri oldu. Temel olarak çok hücreli canlılarda tek tek tüm hücreler planlı olarak çoğalır, belli bir işlevi yerine getirir, programlı olarak yaşlanır ve programlı olarak ölür. Bu planlama her hücrenin DNA'sında kodlanmış olarak bulunur. İşte bu DNA'daki kodların bozulması ile hücreler sonsuz üreme, normal işlevinden sapma veya ölümsüzlük kazanır" ifadelerini kullandı.

HAREKETSİZLİK RİSKİ ARTIRIYOR

Prof. Dr. Akkoyunlu, şöyle devam etti:

"Klinik karşılığı kanser olan bu genetik koddaki değişiklik saptandığında genel olarak savunma sistemi tarafından ortadan kaldırılır. Radyasyon, sigara, kanserojen gıdalar, kanserojen virüsler gibi birçok nedene bağlı olarak çok miktarda hücrenin etkilenmesi savunma sisteminin engelleyebileceği miktarın üstüne çıkarsa kanser kaçınılmaz olur. Yine hareketsizlik gibi savunma sisteminin devamlı baskılanması ve vücudun kendini yenileme mekanizmalarının bozulduğu durumlarda da maalesef kanser daha çok görülür. Maalesef kanser hücresi ölümsüzlük ya da sınırsız çoğalma yetisi kazanmasına rağmen çoğu zaman hücre yapısı hala insan hücresi şeklinde olduğu için kullanılan tedaviler birçok kanser türünde ya yan etkileri fazla ya da etkinlikleri istenen düzeyde olmamaktadır."

EN BÜYÜK SİLAH ERKEN TEŞHİS

Son dönemde kanser tedavisinde ciddi gelişmeler yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Akkoyunlu, şu bilgileri verdi:

"Ancak hala en büyük silahımız kansere yakalanmamak ve erken dönemde teşhistir. Kanser risk faktörlerini bilmek ve sakınmak bu nedenle oldukça önem kazanmaktadır. Şunu bilmeliyiz en büyük risk faktörü sigaradır. Her yıl milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olan sigara sadece akciğer kanseri değil idrar torbası kanseri, kalın bağırsak kanseri gibi neredeyse bilinen tüm kanser türlerinin riskini artırır. Sigaranın yanında radyasyon maruziyeti, yetersiz uyku, dengesiz beslenme, kirli hava, stresli yaşam, alkol ve uyuşturucu kullanımı ve genetik bozukluklarda kanser riskini artırır. Kısaca düzenli ve dengeli yaşam, doğal ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz, düzenli uyku ve zararlı maddelerden uzak durmak bizi kanserden uzak tutma adına en önemli maddeler olacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı