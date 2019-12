'Sigaraya elveda' demek için bandoyla yürüdüler

27.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:56

Denizli Pamukkale Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından yürütülmekte olan 'Tütün Bağımlılığı ile Mücadele' projesi kapsamında yeni yıla sigarasız bir başlangıç yapmak için yürüyüş düzenlendi.



Pamukkale Kaymakamlığı hizmet binası önünden başlayan bando takımının eşlik ettiği "Tütün Bağımlılığı ile Mücadele" kortej yürüyüşüne Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, öğrenciler, veliler, sigarasız taraftar grubu, sigarasız mahalle Güzelpınar sakinleri ve vatandaşlar katıldı.



Yürüyüş, kaymakamlık binası önünden başlayarak, "Yeni yıla merhaba sigaraya elveda" sloganları ile 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda son buldu. Yürüyüş esnasında vatandaşlara öğrenciler tarafından yeni yıla sigarasız bir başlangıç yapmaları için bilgilendirmelerde bulunuldu. Programın açılış konuşmalarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından sonra çeşitli etkinlikler yapıldı.



"Sigaranın zararlarını, tütünün zararlarını anlatalım"



Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, "Pamukkale'de göreve başladığım 2017 yılından bu yana, tütün bağımlılığı konusunda yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Ebeveynler, anneler, babalar, büyükler, dedeler, nineler hep beraber toplum kesimine de sigaranın zararlarını, tütünün zararlarını anlatalım. Hepinizin bildiği gibi de yakından takip ediyorsunuz, sigarasız mahalle projemiz ile başlattığımız bu proje ile sigara içen mahalleli vatandaşlarımızı tespit edip, sağlık bakanlığımız ile devletimiz bu konuda her türlü tedbirleri almış durumda, ben sigarayı tedavi yöntemiyle bırakacağım, doktor tedavisi ile bırakacağım diyenlere her türlü imkanlarımız hazır. İlimizde de 6 tane tedavi polikliniği var. Bir de tabiki bizim Denizlispor bizim her şeyimiz, Denizlispor'un taraftarları da bizim için çok önemli bu hususta Yeşil cephe taraftar grubumuzda da 'Sigarasız Taraftar' projesini geçtiğimiz günlerde başlattık" dedi.



"Yeni yıla merhaba sigaraya elveda diyoruz"



Kaymakam Balcıoğlu, "Gelelim bugüne, geçtiğimiz yıl '2019'a Merhaba Sigaraya Elveda' demiştik. Bu sene de devam ediyoruz. 'Yeni Yıla Merhaba Sigaraya Elveda' diyoruz. Artık bundan böyle tütün içen, sigara içen her kimse, yeni yılda 31 Aralık günü 24.00'da sigarayı bırakmayı kafalarına koysunlar, bizi de mutlu etsinler. Hep birlikte mutlu olalım" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA