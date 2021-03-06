Sigara yüzünden sol bacağını kaybeden Erol Avcı, tiryakilere seslendi

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Erzurum'da 4 yıl önce buerger hastalığına (bacakta atardamar tıkanıklığı) yakalanan ve doktorların "sigarayı bırak" uyarısını dinlemediği için sol bacağını kaybeden Erol Avcı, aynı hastalık diğer ayağında da görülünce sigarayı bırakarak sağ bacağının kesilmesinin önüne geçti.

Erzurum'da 4 yıl önce buerger hastalığına (bacakta atardamar tıkanıklığı) yakalanan ve doktorların "sigarayı bırak" uyarısını dinlemediği için sol bacağını kaybeden Erol Avcı, aynı hastalık diğer ayağında da görülünce sigarayı bırakarak sağ bacağının kesilmesinin önüne geçti.

Erzurum'da yaşayan 6 çocuk babası 45 yaşındaki Erol Avcı, 4 yıl önce sol bacağında yaralar çıkınca Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine başvurdu.

Avcı'ya yapılan tetkiklerde sigara içmeye bağlı buerger hastalığı tanısı konuldu.

Bu süre zarfında çeşitli ameliyatlar olan ve gördüğü tedaviye cevap alamayan Avcı, 2 yıl önce hastanenin Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'ne yönlendirildi.

Söz konusu merkezde sol bacağından yara bakım ve hiperbarik oksijen tedavisi gören Avcı, doktorların sigarayı bırak çağrısına uymadığı için hastalığın ilerlemesiyle sol bacağını kaybetti.

Daha sonra aynı hastalık sağ bacağında görülen Avcı, diğer bacağını da kaybetmenin korkusuyla yaklaşık 8 ay önce, tiryakisi olduğu sigarayı bıraktı.

Gördüğü hiperbarik oksijen ve yara bakım tedavilerine de olumlu yanıt alan Avcı, sigarayı bırakması sayesinde sağ bacağını da kaybetmekten kurtuldu.

Hasta Erol Avcı, AA muhabirine, sol bacağında kılcal damarların tıkanması sonucu anjiyo olduğunu ancak sonuç alamadığını ifade ederek, "Sigara içmeye devam edince sol bacağımı kaybettim. Sonra sağ ayağımda yaralar çıktı. Hiperbarik oksijen tedavisiyle sağ bacağımı kurtardılar, şimdi sağ ayağımda küçük yaralar kaldı." dedi.

Avcı, sigaranın sağlığa zararını bildiğini ancak önceden bunu pek umursamadığını vurguladı.

"Kesilen sol bacağım sigara içenlere ibret olsun"

Sigara yüzünden bacağını kaybettiğini anlatan Avcı, "Kesilen sol bacağımda diz kapağından aşağısına protez takıldı. Hastalık ikinci ayağıma vurunca sigarayı terk ettim. Sigara dumanı gördüğüm yerden kaçıyorum. Tedavi süresince doktorlar sigara içme diye çok söyledi, cahillik edip sigaraya devam ettim. Hastalık ikinci ayağıma bulaştıktan sonra sigara içmek intihar olurdu. Kesilen sol bacağım sigara içenlere örnek olsun. Umarım herkes bu illeti bırakır." diye konuştu.

Avcı, Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'nin sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Recep Hormova'ya ve merkez çalışanlarına teşekkür ederek, "Sağ ayağım onlar sayesinde kesilmekten kurtarıldı. Aylar süren tedavimin ardından sigarayı bırakmanın ve sağlığıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Hasta sol bacağını sigara yüzünden kaybetti

Dr. Öğr. Üyesi Hormova da Avcı'yı uzun zamandır takip ettiklerini söyledi.

Buerger hastalığının atar damarlarda dolaşım bozukluğuna yol açtığını ve damarlarda hasar bıraktığını anlatan Hormova, "Hastamızı iyileştirmek için uzun süre tedaviye aldık. Fakat sigara içmeye devam ettiği için sol bacağını iyileştiremedik ve kaybetti. Sağ ayağında çıkan yaralar için hiperbarik oksijen tedavisi ve yara bakımlarını yaptık. Sigarayı da bıraktığı için tedavinin faydasını görüyoruz." diye konuştu.

Hormova, bu tarz hastalarda kalp ve damar cerrahisi tedavilerinin yanı sıra hiperbarik oksijen tedavisi de uyguladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Merkezimizdeki basınç odasında yüzde 100 oksijen vererek dolaşım bozukluğu sebebiyle oksijenin ulaşamadığı yerlere ulaştırıp tedavi ediyoruz. Aynı zamanda yaranın bakımlarını yaptık. Bu işlemleri günlük olarak yapıyoruz ve çok uzun sürüyor. Şimdi durumu iyi, sağ ayaktaki yara iyileşti ve kesilmekten kurtuldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök