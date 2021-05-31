Sigara içenlerin Kovid-19'a yakalanmaya daha yatkın oldukları gözlemlendi
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Sigara içenlerin Kovid-19'a yakalanmaya daha yatkın oldukları gözlemlendi

Sigara içenlerin Kovid-19'a yakalanmaya daha yatkın oldukları gözlemlendi
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, sigara kullananların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmaya daha yatkın olduklarını ve hastalığın bu kişilerde daha ağır seyrettiğini gözlemlediklerini söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, sigara kullananların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmaya daha yatkın olduklarını ve hastalığın bu kişilerde daha ağır seyrettiğini gözlemlediklerini söyledi.

Karadağ, AA muhabirine, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında, tüm sağlık çalışanları gibi kendilerinin de yoğun bir çaba içinde olduklarını anlattı.

Sağlık çalışanları arasında en fazla enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, acil tıp ve yoğun bakım hekimlerinin yoğunluk yaşadığını belirten Karadağ, çalışmalarını özveriyle sürdürdüklerini dile getirdi.

Bu süreçte hekim olarak bazı gözlemlerde bulunduklarını ifade eden Karadağ, "Sigara içenlerin Kovid-19 hastalığına yakalanmaya daha yatkın olduklarını ve hastalığın bu kişilerde daha ağır seyrettiğini gözlemledik. Bu sadece bizim gözlemimiz değil. Dünya Sağlık Örgütü de bu gözlemler nedeniyle milyonlarca sigara bağımlısının sigarayı bırakmak istediğini ancak pandeminin neden olduğu sosyal ve ekonomik stres nedeniyle sigara bırakma konusunda güçlükler yaşandığını bildirmektedir." diye konuştu.

Karadağ, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü'nde tüm dünyada hükümetlere tütün kontrol stratejilerini geliştirmelerini önerdiğini aktardı.

Bu tavsiyelere değinen Karadağ, "DSÖ, güçlü tütün bırakma politikalarını savunmalarını, tütünü bırakmaya yardımcı hizmetlere erişimi artırmaya teşvik etmelerini, tütün endüstrisinin taktikleri konusunda farkındalık yaratmalarını, 'bırak ve kazan' girişimleri yoluyla tütün kullanıcılarını başarılı bir şekilde bırakma girişimlerinde bulunmaları için güçlendirmelerini, yapay zeka ve mobil uygulamalar gibi etkin yöntemleri kullanmalarını önermektedir." dedi.

"Her hastamızla ilgili birçok anıyı kalbimizde, beynimizde biriktiriyoruz"

Prof. Dr. Karadağ, salgın sürecinde hastanede yatarak tedavi gören hastaların, genelde akciğerlerinde tutulum olan, nefes darlığı yaşayan daha ağır olgular olduğunu anlattı.

Şifa ile taburcu ettikleri kişilerden bazılarının yaşamını yitirdiğini belirten Karadağ, şu ifadeleri kullandı:

"Her hastamızla ilgili birçok anıyı kalbimizde, beynimizde biriktiriyoruz. Taburcu olan bir hastamız, bir gün bana telefon etti ve çok yakın bir arkadaşının Kovid-19 nedeniyle vefat ettiğini, çok üzüldüğünü bildirdi. Uzun yıllar önce birlikte bana gelmişler, ikisine de sigarayı bırakmalarını önermişim. Konuşmalarımızdan çok etkilendiğini, 15 yıl geçmesine rağmen hala unutamadığını söyledi. Kendisinin o zaman sigarayı bıraktığını ama arkadaşının bırakamadığını anlattı. 'Arkadaşım da sigarayı bıraksaydı belki hala yaşıyor olacaktı.' dedi."

Karadağ, bu telefon görüşmesinin unutamayacağı anılar arasında yer aldığını vurguladı.

Tütün kullanımının dünyada ve Türkiye'de en önemli önlenebilir hastalık ve ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını bildiren Karadağ, "Tütün bağımlılığı son yüzyılın en büyük pandemisidir. Bugün Kovid-19 pandemisine bağlı olarak 1,5 yılda 3,6 milyon insan ölmüşken, tütüne bağlı ölümler her yıl 8 milyon civarındadır." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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