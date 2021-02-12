Sigara abdesti bozar mı? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Sigara abdesti bozar mı? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Sigara abdesti bozar mı?

Dini konularda araştırma yapanlar Sigara abdesti bozar mı? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Sigara abdesti bozar mı? konusunda fetva yayınladı. Peki, Sigara abdesti bozar mı? İşte, detaylar

SİGARA ABDESTİ BOZAR MI?

Diyanet'ten yapılan açıklamada, ''Ancak, sigaranın sağlığa zararlı olması, abdesti bozması için gerekçe teşkil etmez. Fıkıh kitaplarında, detayları ile sıralanan 'abdesti bozan şeyler' arasında sigara içmek yer almamaktadır'' denildi.