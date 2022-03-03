SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Sultangazi Belediyesi'nin Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle gerçekleştirdiği Sıfır Atık İnovasyon Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Ödül törenine; Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, Sultangazi İlçe Müftüsü Abdullah Yılmaz, İŞKUR Sultangazi Müdürü Cihan Kapucu, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, BBP Sultangazi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, İYİ Parti Sultangazi İlçe Başkanı Sinan Taşkın, Yeniden Refah Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Yasin Kul, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı.

YARIŞMADA 132 PROJE YER ALDI

Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya dört kategoride 132 proje katıldı. Projeleriyle dereceye girmeyi başaranlara düzenlenen törenle toplam 58 bin 500 TL tutarında ödül takdim edildi. Projeler alanında uzman jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmacılar, ödüllerini Başkan Dursun ve beraberindeki konuklardan aldı.

Sıfır Atık İnovasyon Yarışması'nda ödül alanlar ise şöyle:

Ortaokul kategorisinde birincilik ödülü 'Takas Büfe' projesi ile Gülse Karam'a, ikincilik ödülü 'Bana Çevre Sorumluluk Puanını Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim' projesi ile Tunahan Kurt'a ve üçüncülük ödülü ise 'Yağmur Toplama Şemsiyesi' projesi ile Kibele Demirbaş'a verildi.

Lise kategorisinde birincilik ödülü 'Ben Yemedim O Yesin' projesiyle Ravza Nur Kağıt ile Zehra Nur Gürsoy'a, ikincilik ödülü 'Atıklardan Papatya Su Toplasın' projesi ile Zeynep Ece Yılmaz, İlarya Özbağcı ile Neslihan Sudem Süzen'e ve üçüncülük ödülü ise 'Atık Maskelerden Aktif Karbon ve Antibakteriyel Doğal Sabun Eldesi' projesiyle Zeynep Sena Girgin ve Melih Emre Güney'e verildi.

Üniversite kategorisinde birincilik ödülü 'Fırsat Baykuşu' projesi ile Barış Elçik'e, ikincilik ödülü 'Biyoboz' projesi ile Hüdanur Şefik'e üçüncülük ödülü ise 'Oyuncak Veren Geri Dönüşüm Otomot' projesi ile Büşra Şeymen'e verildi.

Genel kategorisinde birincilik ödülü 'Pazar Atıklarından Doğada Çözünebilir Gıda Ambalajı Elde Edilmesi' projesi ile Onur Aras'a ikincilik ödülü 'Atık Betonların Katma Değeri Yüksek Dekorasyon Ürünlerine Dönüştürülmesi' projesi ile Muhammet Gökhan Altun'a üçüncülük ödülü ise 'ATK' projesi ile Alaeddin Türkmen' verildi.

"GENÇLERİN SIFIR ATIK KONUSUNU SAHİPLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Programda konuşan Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, "Bizler bu dünyanın sahibi değil, emanetçisiyiz. Dolayısıyla emanet aldığımız çevremizi koruyarak bizden sonraki kuşaklara teslim etmek bizim ana görevimiz. Gençlerin bu konuyu sahiplenmesi çok önemli. Dolayısıyla Sıfır Atık İnovasyon Yarışması'nda gençlerin yer alması büyük önem taşıyor. Bu açıdan belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum" dedi.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLERİN SIFIR ATIK PROJELERİNE HAYAT VERİYOR

Gençlerin sıfır atık gibi önemli bir konuda böylesine güzel fikirler üretmelerinden dolayı çok büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, şöyle konuştu:

"Bir belediyenin Sıfır Atık alanında proje geliştirerek Türkiye Belediyeler Birliği veya çeşitli bakanlıklar nezdinde ödül kazanması beklenilebilecek bir durumdur. Fakat biz daha farklı bir şey yapmak istedik. Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte, gençlerimize Sıfır Atık konusunda hem farkındalık ve bilinç kazandırmak hem de somut katkı sunma fırsatı vermek üzere bir kuluçka merkezi kurduk. Kuluçka merkezimizle, Sıfır Atık hakkında projesi olanlar bize başvursunlar ve açtığımız uygulama alanlarıyla projelerini hayata geçirebilsinler istedik. Bu fikrimizin parçası olan yarışmamızla çok güzel projeler gün yüzüne çıktı. Böylece Sıfır Atık için çok daha fazla projenin, yani çok daha fazla yenilikçi ve parlak katkının olduğu, geniş tabanlı bir uygulama oluştu. Bu Sıfır Atık İnovasyon Projemiz, yani SULSİM, bakanlık tarafından ödüle layık görüldü. Bugün, projemizin finalindeyiz. Kıymetli genç kardeşlerimiz, birbirinden güzel projeleriyle yarışmaya katıldılar ve bugün ödüllerine kavuşuyorlar. Sıfır Atık adına yapılan her şey çağımız ve gelecek adına çok önemlidir. Biz de bu konuda bir alt yapı oluşturmak ve gençlerimizin zihin dünyalarını genişletmek, onlara destek olmak amacıyla bu yarışmayı düzenledik."

"600 TON TEKSTİL ATIĞI TOPLUYORUZ"

Sıfır Atık konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Dursun, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sultangazi, tekstil atölyelerinin oldukça yoğun olduğu bir ilçe. Aylık olarak yaklaşık 600 ton tekstil atığı topluyoruz. Biz bu atıkları, ücret karşılığında ilgili kuruluşlara sevk ediyorduk ve bunlar geri dönüştürülemediği için yakılıyordu. Bu atıklarla ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü'nün son yaptığı çalışmada yaklaşık yüzde 45'inin geri dönüşebilir olduğu belirlendi. Böylece hem ciddi miktarda bir geri dönüşümü sağlamış olacağız hem de önemli bir kazancı da ülkemiz sınırları içinde tutmuş olacağız."

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. Jüri üyelerine plaket ve çiçek takdimi yapıldı.