Şifalı hamamlar geçici olarak kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şifalı hamamlar geçici olarak kapatıldı

25.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:42
Şifalı hamamlar geçici olarak kapatıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde asırlık şifalı hamamların Korana virüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde asırlık şifalı hamamların Korana virüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Emet Belediyesi İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Emet ilçemizde son günlerde artan korona virüs vakaları nedeniyle 2 mahallede yaklaşık 9 bin kişiyi kapsayan karantina dolayısıyla belediyemiz tarafından işletilen şifalı hamamlarımız kapatılmıştır. Karantina süreci boyunca hamamlar açık olmayacaktır. Açıldığı zaman belediyemiz tarafından gerekli açıklama tekrar yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Gökhan Gönül Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şifalı hamamlar geçici olarak kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 10:43:27. #1.16#
title