Siemens Healthineers Türkiye Gönüllüleri'nden köy okulu öğrencilerine destek
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Siemens Healthineers Türkiye Gönüllüleri'nden köy okulu öğrencilerine destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Siemens Healthineers Türkiye Gönüllüleri'nden köy okulu öğrencilerine destek

Siemens Healthineers Türkiye, Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleştirdiği gönüllülük esaslı sosyal sorumluluk projesiyle Artvin'deki köy okulu öğrencileri için kitap yardımında bulundu.

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Siemens Healthineers Türkiye, Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleştirdiği gönüllülük esaslı sosyal sorumluluk projesiyle Artvin'deki köy okulu öğrencileri için kitap yardımında bulundu.

Siemens Healthineers Türkiye, sosyal sorumluluk alanında da destek vermeye devam ediyor. Bu projelerden biri de şirket çalışanlarından oluşan Geleceğe Gönüllü ekibinin Erzurum Tenis İhtisas Kulübü ile birlikte, 29 Mart-4 Nisan Kütüphane Haftası'nda gerçekleştirdiği kitap yardımı oldu. Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan Kınalıçam Köyü'ndeki ilköğretim okulunda ihtiyaç duyulan kitaplar kısa süre içinde öğrencilere ulaştırıldı. Siemens Türkiye Healthineers Gönüllüleri, 31 Mart Salı günü gerçekleşen kütüphane açılışına da katılarak köy okulu çocuklarının heyecanına ortak oldu.

İhtiyaç duyulan kitapların tamamı 2 gün içerisinde toplandı

Gönüllü ekibi, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Kınalıçam İlköğretim Okulu kütüphanesinin kitap eksiği olduğu haberini alınca hızla harekete geçti. Köy okulu kütüphanesinde ihtiyaç duyulan kitapları Kütüphane Haftası'na kadar temin etmeyi hedefleyen ekip, şirket genelinde bir duyuru yaptı. Şirket çalışanlarının ilgiyle karşıladığı kitap desteği için yoğun bir katılım gerçekleşti.

Şirket çalışanlarının kitap destekleriyle, ihtiyaç duyulan kitapların tamamı, 2 gün içerisinde toplandı. Kınalıçam İlköğretim Okulu'nda 31 Mart'ta gerçekleşen kütüphane açılışına Gönüllüler ekibinden Filiz Polat ve Mikail Cinyolda katılarak çocukların mutluluğunu paylaştı. Polat, bağış kampanyası hakkında, "Köy okulu öğrencilerini ihtiyaç duydukları kitaplarla buluşturduk. Burada onların mutluluğuna şahit olmak çok güzel bir duygu. Kitap yardımına katkıda bulunan ve kütüphanenin eksiklerini hızla tamamlayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Siemens Healthineers Türkiye Gönüllüleri'nden köy okulu öğrencilerine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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