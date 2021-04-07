Siemens Ev Aletleri ramazan ayı için kullanıcı dostu fırınlar sunuyor
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Siemens Ev Aletleri ramazan ayı için kullanıcı dostu fırınlar sunuyor

Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel
Siemens Ev Aletleri ramazan ayı için kullanıcı dostu fırınlar sunuyor

Siemens Ev Aletleri, ramazan ayında daha hızlı ve daha lezzetli yemekleri pişirmek için kullanıcılara iQ700 buhar destekli ve mikrodalga fonksiyonlu ankastre fırın ile iQ500 buhar destekli ankastre fırını sunuyor.

Siemens Ev Aletleri, ramazan ayında daha hızlı ve daha lezzetli yemekleri pişirmek için kullanıcılara iQ700 buhar destekli ve mikrodalga fonksiyonlu ankastre fırın ile iQ500 buhar destekli ankastre fırını sunuyor.

Siemens Ev Aletleri açıklamasına göre, firmanın geliştirdiği ürünler, yemeğe göre önceden ayarlanmış otomatik buhar destekli pişirme programları ve buhar yoğunluğu seçenekleriyle en iyi sonuçlara ulaşmayı sağlıyor.

Açıklamaya göre, birinci sınıf malzeme kullanımı, rengi ve dokusuyla ilgi çeken yeni buhar destekli ankastre fırınlar mutfaklara şıklık katıyor.

Buharlı destekli ankastre fırınların su hazneleri tasarımıyla şıklık sağlarken kolayca doldurulabiliyor. Ön ısıtma gerektirmeyen ve enerji tasarrufu sağlayan coolStart fonksiyonu donmuş yiyeceklerin pişirilmesini hızlandırıyor. fastpreheat fonksiyonu ise istenilen pişirme sıcaklığına daha çabuk ulaşılmasını sağlıyor.

Kendi kendini temizleme sistemi iQ700 fırında activeClean, iQ500 fırında ise ecoClean özellikleri olarak öne çıkarken, fırının temizlenmesine gerek kalmıyor.

"Uzaktan kontrol" ile yemekler eve gelmeden hazır

iQ700 buhar destekli ve mikrodalga entegreli ankastre fırın, sahip olduğu Home Connect özelliğiyle kullanıcıları evde olmasa da "uzaktan kontrolü" mümkün kılıyor.

Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte sofrayı iftara yetiştirebilmek için zamanlamanın daha da önemli hale gelmesi beklenirken, Home Connect uygulaması üzerinden önceden fırına yerleştirilen yemeği dışarıdayken pişirmek mümkün.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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