3.9'luk deprem İstanbul'u neden bu kadar şiddetli salladı? Jeologlar bu durumu sarsıntının yakınlığına bağladı
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3.9'luk deprem İstanbul'u neden bu kadar şiddetli salladı? Jeologlar bu durumu sarsıntının yakınlığına bağladı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da 7.06 kilometre derinlikte ve merkez üssü Kartal'da meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. 3.9 büyüklüğündeki depremin çok fazla hissedilmesi ve ani bir gümbürtü duyulmasıyla ilgili açıklama yapan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Böyle bir etki genelde çok yakın depremlerde olur. Eğer deprem uzaksa yer sarsıntısı hissedersiniz. Yakınsa da ayaklarınıza biri sanki balyozla vuruyormuş gibi bir his olur" sözlerine yer verdi.

Saat 15.07'de merkez üssü Kartal'da meydana gelen deprem, İstanbul'da paniğe neden oldu. Depremin 7.06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, sosyal medyada bazı kullanıcılar büyük bir ses ve ani bir gümleme duyduklarını söyledi.

"BİR EŞYA DÜŞMÜŞ GİBİ ETKİ YAPTI"

NTV'ye konuşan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise deprem anında yaşadıklarını, "Bir gümbürtü şeklinde ve masanın sallantısı şeklinde hissettim. Bir eşya düşmüş gibi etki yaptı." sözleriyle anlattı. Tüysüz yaşanan depremle ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Bu tür etki genellikle çok yakın depremlerde olur. Eğer deprem uzaksa yer sarsıntısı hissedersiniz. Yakınsa da ayaklarınıza biri sanki balyozla vuruyormuş gibi bir his olur. Büyüklüğü konusunda iki tane farklı değer var, yer konusunda da farklılık var ama İstanbul'a çok yakın bir noktada olduğu belli. AFAD'ın verdiği haritada Pendik-Kartal civarları görünüyor. Fakat burada bildiğimiz kadarıyla karada bir fay söz konusu değil. Pendik-Tuzla arası bir fay var ama bunun da aktif olup olmadığı tartışmalı"

Şiddeti çok büyük olmayan İstanbul depremi neden bu kadar çok hissedildi? Yetkili isim, bu durumu derinliğe bağladı
Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz

"FAYIN BÜYÜK DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ YOK"

Yüreklere su serpen Tüysüz, "Böyle bir fayın büyük deprem üretme potansiyeli yok. Genelde küçük deprem üretebilecek bir şey. Onun da aktif olup olmadığı konusunda yeterli bilgi söz konusu değil. Çünkü fay büyük ölçüde yerleşim yerlerinin içerisinden gidiyor. Onun için de zeminde çok detaylı yapılmış çalışmalar yok. Bu deprem Kartal-Pendik civarında ise bu fayda kuşkulanmak gerekir. Ama başka yerde de olma ihtimali var" dedi.

Şiddeti çok büyük olmayan İstanbul depremi neden bu kadar çok hissedildi? Yetkili isim, bu durumu derinliğe bağladı
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy

"ŞEHİR İÇİNDEN GEÇTİĞİ İÇİN ŞİDDETİNİ YÜKSEK HİSSETTİK"

Öte yandan, Haber Global'e konuk olan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da benzer bir açıklama yaparak, "17 Ağustos depreminden sonra kuzeye doğru giden hatlarda depremler oldu. Kartal, Tuzla gibi. Yalova-Çınarcık fayını otoyol gibi görürsek bu da kuzeye giden kollarda olan depremlerden biri. Büyük İstanbul depremi Adalar'ın güneyinden geçen fay, onunla ilgisi yok. İkincil kollarda olan depremler. Şehir içinden geçtiği için şiddetini yüksek hissettik" sözlerine yer verdi.

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İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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