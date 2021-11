Şiddete uğrayan kadınlara rehberlik edecek hat kuruldu

KOCAELİ (DHA) - İZMİT Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) öncülüğünde hayata geçirilen Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü, bugün katılımcı belediyelerle imzalandı. Oluşturulan telefon numarasını arayan kadınlara, rehberlik edilip şiddetten kurtulmanın yöntemleri anlatılacak.

'Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü', 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, İzmit Belediyesi ve TKDF ile birlikte Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen törenle imzalandı. Çok sayıda belediyenin de katılımcı olduğu protokolün imza törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku Gümrükçü, Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Güngör Yılmaz, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve birçok belediyeyi temsil eden yetkililer katıldı. İmzalanan protokol kapsamında oluşturulan 0549 656 96 96 numaralı telefonu arayan kadınlara, rehberlik edilerek şiddetten kurtulmanın yöntemleri anlatılacak. Şiddet gören kadınlar telefonu arayıp yardım istediklerinde kolluk kuvvetlerine haber verilerek mümkün olan en kısa sürede kurtarılması sağlanacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Biz kadınların hayatın her alanında mücadele etmesi gereken birçok zorluk var. Erkek egemen politikalardan sokakta veya evdeki şiddete, tacizden mobbinge, ekonomik şiddetten psikolojik şiddete kadar neredeyse her günümüz ayrı bir mücadeleyle geçiyor. Tabi şiddetin her türlüsü maalesef görülmüyor. Tacizler her zaman gündem olmuyor. Kadınların uğradığı mobbing ya da ekonomik şiddet görmezden geliniyor. Erkek egemen politikalar ve söylemler karşısında, 'Ne var ki canım bunda' denilerek ne yazık ki birçok olayın üzeri örtülüyor ya da algı yönetimlerine kurban ediliyor. Sadece kadın cinayetleri daha görünür durumda. Bunda da elbette ki toplumun tepkisi ve farkındalık düzeyinin yüksek oluşu etken" diye konuştu.