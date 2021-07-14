Sıcaktan bunalan vatandaşlar çeşme başında serinliyor

Sıcaktan bunalan vatandaşlar çeşme başında serinliyor Malatya'da artan hava sıcaklıklarına karşı vatandaşlar sokak çeşmeleri başında ve gölgelerde serinliyor.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar çeşme başında serinliyor

MALATYA - Malatya'da artan hava sıcaklıklarına karşı vatandaşlar sokak çeşmeleri başında ve gölgelerde serinliyor.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken Malatya'da da bugünlerde termometreler 37 dereceyi gösteriyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise kent merkezinde çareyi çeşmede yüzünü yıkayarak ve gölgelik alanlarda oturmakta buluyor.

Havaların bugünlerde çok sıcak olduğunu ifade eden 58 yaşındaki Mustafa Özgüner, sıcaklıkların 10 derece daha yükseleceğini öğrendiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın özellikle kalp, tansiyon, şeker hastalarının saat 10-16 arası sokağa çıkmamaları kendilerini gölgelerin altında zamanlarını geçirmeleri gerek. Açık giysiler beyaz pamuklu giysiler giyilmeli öyle önlem alınmalı. Genelde sokağa çıkmıyorum. Evimizin bahçesi var ağaçların altında zamanımı geçiriyorum. Büyüklerimizden ricam kendilerine önlem alsınlar, çok sıcağa çıkmasınlar" şeklinde konuştu.

Mecbur kalmadıkça evden çıkmadığını belirten 75 yaşındaki Şevket Taşkın ise Malatya'da sıcakların gün geçtikçe yükseldiğini belirterek, "Çok sıcak var. İşimiz olursa mecburi dışarı çıkıyoruz. Havalar sıcak insan dayanamıyor. Allah yardımcımız olsun. Evden çıkılmaması gerekiyor. Mecbur kaldım çıktım" ifadelerini kullandı.

Gölgelik alanda kızını beklediğini belirten Ayşe Çitil de, gölgelik alanda güneşten korunduğunu söyleyerek, "Hiç dışarı çıkmıyorduk. Şimdi mecbur kaldık. Bin TL para verecekler emeklilere onun için çıktım. Parayı alayım ki bayram geldi bir şeyler alayım. Yaşlıyız sıcak bize göre değil. Tansiyonumuz falan yükseliyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen