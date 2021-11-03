- Sıcak su borusuna sıkışan kedi 1 hafta sonra kurtarıldı

VARŞOVA - Polonya'da sıcak su borusuna sıkışan kedi 1 hafta sonra kurtarılırken, itfaiyeciler ve halkın kurtarmak için seferber olduğu Rurek (Borucuk) adı verilen kedi şimdi barınakta sahiplenilmeyi bekliyor.

Polonya'nın güneydoğusunda yer alan Rzeszow kenti kalpleri ısıtan bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Bir hafta önce Cieplownicza sokakta şehre sıcak su sağlayan borudan kedi sesi geldiğini fark eden bölge sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine intikal itfaiye ekipleri, kedinin sesini duysa da yerini bir türlü tespit edemedi. Ekipler, sıcak su temin eden şirketin görevlilerinden yardım isterken, şirket görevlileri de kedinin yerini tespit etmekte başarısız oldu. Kedinin kurtarılması için borunun kesilmesi önerisi ise belediye tarafından şehrin 4'te 3'ünün 1 hafta boyunca sıcak su ve kalorifer ısıtmasından mahrum kalacağı gerekçesiyle reddedildi.

Tüm olumsuzluklara rağmen Rzeszow itfaiyesi kediyi kurtarma çalışmalarından vazgeçmedi. Kedi için ümitlerin adeta tükendiği noktada ise sıcak su temin eden şirketin görevlileri kullandıkları özel cihazla kedinin yerini tespit etmeyi başardı. Borunun ağzından yaklaşık 11 metre içeride bulunduğu tespit edilen kedinin sıcak su borusu ile izolasyonu sağlayan diğer boru arasında olduğu saptandı. Kamera yardımıyla izole boruyu genişleten itfaiyeciler sevimli kediyi borudan çıkarmayı başardı. Kedinin kurtarılmasıyla operasyonu yakından takip eden kent sakinleri ve gönüllüler de rahat bir nefes aldı.

Veteriner kontrolünde, Rurek (Borucuk) adı verilen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, sevimli kedi sahiplendirilmek üzere hayvanlara yardım vakfı Felineus görevlileri tarafından teslim alındı. Şimdi barınakta sahiplenileceği günü bekleyen minik kedi oyun oynamanın keyfini çıkarıyor.