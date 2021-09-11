Sıcak havalarda ter alerjisine dikkat: "Ter alerjisi aslında bir alerji türü değil, kurdeşendir"

Eskişehir Şehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nihan Yüksel Çanakçı:

"Kısa süreli ve iz bırakmayan bu rahatsızlık vücut ısısının artmasıyla oluşur"

"Ter alerjisi, vücudun terleme sırasında salgılanan belli maddelere karşı verdiği bir yanıttır"

ESKİŞEHİR - Bir deri rahatsızlığı olan 'ter alerjisi' hakkında bilgiler veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Nihan Yüksel Çanakçı, aslında bir alerji olmayan bu hastalıktan vücut ısısını arttırıcı durumlardan uzak durarak kaçınılabileceğini belirtti.

Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu yaz günlerinde bireysel yatkınlığı olan kişilerde görülen ter alerjisi, özellikle sporcularda ve stres seviyesi yüksek insanlarda ortaya çıkıyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nihan Yüksel Çanakçı, deri üzerinde kabarık, kızarık ve kaşıntılı bir kurdeşen olarak gözlenen ve halk arasında 'Ter alerjisi' olarak da bilinen cilt rahatsızlığı hakkında konuştu. Çanakçı, hastalığın hangi durumlarda ortaya çıktığını ve korunmanın yollarını aktardı.

"Bu rahatsızlık tamamen bireysel yatkınlıkla alakalı bir durum"

Ter alerjisinin aslında bir alerji türü olmadığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Nihan Yüksel Çanakçı, hastalığın hangi durumlarda ortaya çıktığını anlattı. Bireysel yatkınlığın etkili olduğu deri rahatsızlığı hakkında konuşan Uzm. Dr. Çanakçı, "Ter alerjisi dediğimiz aslında insanlar arasında kurdeşen diye de bilinen vücutta terleme ile birlikte oluşan kaşıntılı, kabarık lezyonlarla karakterize bir durumdur. Genellikle bir egzersiz sırasında, sonrasında, çok sıcak su ile temas halinde çok sıcak su içmek ile ya da stresle beraber tetiklenir. Vücutta özellikle üst kısımda çok fazla terlediğimiz bölgelerde, kabarık, kızarık, ödemli, kaşıntılı, kısa bir süre içerisinde de iz bırakmadan kaybolan lezyonlarla karakterizedir ve biz bunu ürtiker olarak sınıflandırırız. Bu tamamen bireysel yatkınlıkla alakalı olan bir şey, aslında bir alerji değil. Vücudun terleme sırasında salgılanan belli maddelere karşı verdiği bir yanıt" dedi.

"Vücut ısısını arttırıcı aktivite ve olaylardan uzak durmalarını öneriyoruz"

Hastalığın tedavisinin bulunmadığını, ancak önlemenin yolları olduğunu aktaran Dermatoloji Uzmanı Çanakçı, "Bunun tam bir tedavisi olmamakla beraber, bu tür yatkınlığı ve şikayetleri olan hastalarımıza genellikle ağır egzersizlerden sakınmalarını, çok sıcak su ile temas etmemelerini, çok sıcak içecekler içmemelerini, stresten kendilerini uzak tutmalarını, yani vücut ısılarını arttırıcı aktivite ve olaylardan uzak durmalarını öneriyoruz. Bu çok kaçınılamayacak bir şeyse, mesela kişi sporcu ise, o zaman da egzersize başlamadan yarım saat öncesinde 'antihistaminik' dediğimiz, alerji hapı olarak bilinen haplardan bir ya da iki tane almalarını tavsiye ediyoruz. Bu geçirilebilecek, tamamen yok edilebilecek bir durum değil. Sadece bireysel yatkınlıkla alakalı olan bir şey. En azından hastanın konforunu çok etkilemeyecek düzeyde tutabilmek adına bu tür davranışların öncesinde antihistaminikleri alarak hastaların o süreci rahat geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.