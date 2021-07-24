Sıcak havalarda çayda böyle serinliyorlar
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Sıcak havalarda çayda böyle serinliyorlar

İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata - Haberler | Güncel

Sıcak havalarda çayda böyle serinliyorlar Tokat'ın Niksar ilçesi Kelkit çayına kurulan çardaklarda oturan vatandaşlar ayaklarını suya sokarak serinleme imkanı buluyor.

Sıcak havalarda çayda böyle serinliyorlar

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesi Kelkit çayına kurulan çardaklarda oturan vatandaşlar ayaklarını suya sokarak serinleme imkanı buluyor.

Niksar ilçesinde Uluslararası D-100 kara yolu üzerinde bulunan Fatlı Köyü mevkiinde suyun içinde bulunan çardakları görenler ilk bakışta şaşkınlığını gizleyemiyor. Antalya Didim'deki manzaraları aratmayan tesiste vatandaşlar çay keyfi yapıyor. Kelkit çayı içerisine konulan çardaklarda oturan vatandaşlar, sıcak havalarda ayaklarını suyun içerisine sokarak serinleme imkanı buluyor. İstanbul'da ikamet eden tır şoförü Yahya Şahin, ailesi ile bayram tatili için geldiği Tokat'ta farklı bir keyif yaşadıklarını belirterek, "Çok beğendik gerçekten çok güzel bir yer. Burası bence Antalya'nın saklı bahçelerini andırıyor" dedi.

İstanbul'dan bayram tatili için memleketi Niksar'a gelen Alya Akpınar'da yeşilin içerisinde güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Burası havası, suyu çevresi ve doğa olarak mükemmel gizli kalmış bir bahçe. Çok emek verilmiş herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu. Erzurum'a giderken yolda mola verdiklerini belirten Vildan Elmas ise "Sıcakta bunalmıştık ayaklarımızı suya daldırarak yemeğimizi yedik çok güzel hoş bir yer. Ankara'ya dönüşte yine burada mutlaka mola vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi Hayati Sevinç ise vatandaşların Kelkit çayından faydalanmaları için yörük çadırından bir yer oluşturduklarını ifade ederek, "Burası Türkiye'mizin doğu bölgesinden Batıya geçen yol olduğu için bu yolu kullananların yanı sıra yine bu bölgenin insanları akın akın geliyorlar. Herkes Antalya'nın Didim çayını gezemiyor, bizde burada bir nevi insanlara bu havayı, bu görselleri, bu doğayı sunmak istedik. İnsanların huzurlu bir ortamda aileleri ile birlikte suyun içerisinde kamelyalarda oturarak çay içmelerini, yemek yemelerini, sohbet etmelerini sağlamış olduk" diye konuştu.

Sıcak havalarda çayda böyle serinliyorlar
Sıcak havalarda çayda böyle serinliyorlar
Sıcak havalarda çayda böyle serinliyorlar
Sıcak havalarda çayda böyle serinliyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata

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