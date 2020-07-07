Sıcak hava can dostlarını da olumsuz etkiliyor
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Sıcak hava can dostlarını da olumsuz etkiliyor

Sıcak hava can dostlarını da olumsuz etkiliyorİZMİR'de, hayvan sahipleri, gölge ya da serin alanda tuttukları hayvanlarını, dışarı çıkardıklarında su tutarak serinletmeye çalışıyor.

07.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:21

Sıcak hava can dostlarını da olumsuz etkiliyor

İZMİR'de, hayvan sahipleri, gölge ya da serin alanda tuttukları hayvanlarını, dışarı çıkardıklarında su tutarak serinletmeye çalışıyor.

İzmir'de, hava sıcaklıklarının artması, insanları olduğu kadar hayvanları da bunalttı. Hayvan sahipleri ise evlatları olarak gördükleri can dostlarının sıcak havadan etkilenmemesi için çeşitli yollara başvurdu. Güneşin etkili olduğu saatlerde hayvanlarını gölgelik ve serin alanlarda tutanlar, dışarı çıkardıklarında ise hortumla su tutarak serinletti. Kimisi şişeye soğuk su doldurup, sıcaktan bunalan hayvanı biraz olsun rahatlatmaya çalıştı. Birçok vatandaş ise sokak hayvanlarının sıcaktan etkilenmemesi için sokağa su kabı bırakılması çağrısı yaptı.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir inşaat firmasının adeta maskotu olan 13 yaşındaki 'Oskar' adlı Golden Retriever cinsi sevimli köpeğin serin alandan ayrılmadığı görüldü. Ofis çalışanlarından Can Ediz (34), "Hortumla su tutuyoruz, banyo yaptırıyoruz ona. Sıklıkla sularını değiştiriyoruz. Taze su veriyoruz. O da bizler gibi gayet mutlu oluyor. O da insanlar gibi nerde gölge ve serin bir yer bulsa oraya gidiyor. Genelde ofiste klimalı ortamda duruyor. Dışarı çıktığımızda ise hortumla yıkıyoruz, serinletiyoruz onu. Mutlu oluyor" dedi.

Karşıyaka ilçesindeki 8 aylık Cona Corse' cinsi 'Biya' isimli bir diğer köpeğin sahibi Tuğçe Yılmaz (30), sıcaktan bunalan 'Biya'yı fısfıs şişenin içerisine doldurduğu soğuk su ya da hortumla çeşmeden su tutarak serinlettiği görüldü. Tuğçe Yılmaz, "Biya' 8 aylık. Yazın bu dönemleri çok geçiriyoruz. Kışın ya da serin havalarda uzun yürüyüşler yapma şansımız var. Ancak sıcak havalarda bunu başaramıyoruz. Biz gerek hortumla su tutarak gerekse buz küplerimizle bir şekilde onu rahatlatabiliyoruz Ama sokak hayvanları o kadar şanslı değil. Dilleri yok, ağızları yok. Halkımızdan bu sıcak günlerde bir tas su ve mama sokağa koymalarını rica ediyorum" dedi.

Sıcak hava can dostlarını da olumsuz etkiliyor

Kaynak: DHA

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