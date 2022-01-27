Sibirya kaplanına kardan eğlence

KOCAELİ'de etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda sıcak iklim hayvanları, ısıtıcılarla önlem alınan barınaklara alındı. Alana bırakılan Sibirya kaplanı için ise kardan adam yapılıp, içerisine et gizlendi. Kaplan, kardan adamı parçalayıp, içerisindeki eti bularak yedi.

İlçede 260 türden 3 bine yakın hayvanı bünyesinde barındıran Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Sıcak iklim hayvanları, ısıtıcıların konulduğu barınaklara alındı. Soğuk iklimlerde yaşam süren hayvanlar ise açık alanlara bırakıldı.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Biyoloğu Pınar Çağtaş ise, "Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kış iklimine uyum sağlayan hayvanlarımız zaten açıkta ve onlar için problem yok. Kış mevsimine adapte olamayan hayvanları da uygun sıcaklıkta içeride tutuyoruz. Onların beslenmelerini de düzenli olarak dengeli ve yeterli beslenmelerini sağlıyoruz. Mevsimine uygun sebze meyve ile kış dönemlerini rahatça atlatmalarını sağlıyoruz. Gün ışığı yeterli göremedikleri için D vitamini takviyeleri yapıyoruz" diye konuştu.