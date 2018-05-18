Sibel Can'ın Kızı Melisa, Yarım Milyonluk Hediyesiyle Gecelerde

Ünlü şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, önceki akşam Yeniköy'deydi.

500 BİN LİRALIK ARABA

Sibel Can, İngiltere'deki 'London College Of Communication'ı bitirmeye hazırlanan kızına Mercedes GLC marka otomobil aldı. 500 bin lira ödedi. İletişim okuyan Melisa Ural, Londra'da yüksek lisans yapacak.

ABİYE EV TAPUSU

Melisa'nın abisi Engincan Ural da geçtiğimiz Kasım'da 'Westminister Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlanmıştı. Sibel Can oğluna Miami'deki evinin tapusunu vereceğini söylemişti.

Melisa Ural böyle görüntülendi;