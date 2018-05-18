Sibel Can'ın Kızı Melisa, Yarım Milyonluk Hediyesiyle Gecelerde
Önceki akşam bir cafede arkadaşıyla buluşan Melisa Ural, mekandan annesinin hediye ettiği 500 bin liralık otomobiliyle ayrıldı.
Ünlü şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, önceki akşam Yeniköy'deydi.
500 BİN LİRALIK ARABA
Sibel Can, İngiltere'deki 'London College Of Communication'ı bitirmeye hazırlanan kızına Mercedes GLC marka otomobil aldı. 500 bin lira ödedi. İletişim okuyan Melisa Ural, Londra'da yüksek lisans yapacak.
ABİYE EV TAPUSU
Melisa'nın abisi Engincan Ural da geçtiğimiz Kasım'da 'Westminister Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlanmıştı. Sibel Can oğluna Miami'deki evinin tapusunu vereceğini söylemişti.
Melisa Ural böyle görüntülendi;
YORUMLAR (56)
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Günümüzde Hadise Bir Holding kadar para kazandıysa, çocuk yaştan beri çalışan Sibel Canın Servetini kimse hesaplıyamaz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ARKADAŞIM KÖTÜ DE OLSA BEDDUA ETMEYELİM.ALLAH HİDAYET VERSİN DE GEÇ.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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YALAN SÖYLEMEYİN BE BU ARABA ESKİ BİR MERCEDES DİKKAT EDİN SİS FARI BİLE YOKCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ahlak yoksunlariCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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mılletın parasızlıktan,işsizlıkten,ıntıhar ettıgı bır devırde besyuz bınlık aracın ınsallah faydasını goremezsınız...beter olun.bunları savunanlarda beter olsunCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır