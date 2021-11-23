Show TV Yalancı canlı izle! Yalancı yeni bölüm canlı izle! Yalancı dizisi son 10. bölüm full HD canlı izle! 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İlk bölümü 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı drama dizisi Yalancı, kısa sürede büyük beğeni topladı. Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer almaktadır. Yalancı bugün yedinci bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen seyirciler "Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 10. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 9. bölüm full HD canlı izle!" aratması yapıyor. Yalancı dizisi son 9. bölüm full HD canlı izle! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Yalancı 9. Bölüm Fragmanı yayında. Deniz'in içinde bulunduğu zor durumu polislere açıklamaya çalıştığı tanıtımda "Benim elimi kolumu bağladınız, ben kıpırdayamıyorum... Ben artık nefes alamıyorum!" sözleri seyirciyi derinden etkiliyor. Deniz, Mehmet Emir'in annesine ulaşarak onunla konuşmaya çalışırken Arif'in gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceği merakla bekleniyor. Mehmet Emir, Deniz'in evine zorla girerken olayın yaşandığı gece hakkında konuşarak gerilimi artırıyor.
Yalancı Final Fragmanı yayında. Mehmet Emir'in Görkem'in şikayetiyle gözaltına alındığı tanıtımda Deniz, Mehmet Emir'in sakladığı ilaçları bulmayı başarıyor. Polislerin Mehmet Emir'in öldürüldüğünü söylemesi izleyenleri şoke ederken Deniz, cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Deniz'in ne yapacağı büyük bir merak konusu.
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur
Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
Cemal Toktaş : Murat Özdal
Şahin Irmak : Okay Aytekin
İmer Özgün : Canan Ocakçı
Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu
Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı
Efsane Odağ : Görkem Bilgen
Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy
Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen
Öyküsu Özyürek : Lorin
Ozan Ayhan : Yavuz
Gizem Soysaldı : Tuğba
Mesut Yılmaz : Ali
Doğa Karakaş : Ayaz
Sema Çeyrekbaşı : Türkan
Özgür Şahin : Serkan
Mihrimah Selin Vardar : Derin
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