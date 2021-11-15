Show TV Üç Kuruş canlı izle! 3 Kuruş yeni bölüm canlı izle! Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölüm full izle!

Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinin canlı izleme linki araştırılıyor. Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlamaya başlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Show TV Üç Kuruş canlı izle! Üç Kuruş yeni bölüm canlı izle! Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölüm full izle!

ÜÇ KURUŞ CANLI İZLE!

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kuruş her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş 3. Bölüm 2. Ön İzlemesi yayında! Efe ve Leyla'nın yakınlaştığı anların ekrana geldiği sahnede ikilinin birbirlerine söyledikleri imalı sözler aralarındaki romantik çekimi gözler önüne seriyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM FULL İZLE

3 KURUŞ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Üç Kuruş'un ikinci bölümünde; seri katilin Kartal'ı tanıdığını düşünen Efe, onu yakalamak için Kartal'a iş birliği teklif etti. Kartal, Efe'nin anlaşma teklifini kabul etmedi ancak Efe, elindeki tüm kozları kullandı ve Kartal'ın peşini bırakmadı. Bu sırada İrfan ise yeni hedefi Mirsad için harekete geçti. İlk bölümde büyük bir merak konusu olan "ÇP damgasının hikayesi nedir?" sorusu bu bölümde yanıt buldu. Kartal ile İrfan'ın çocukluk arkadaşı olduğu, ikisinin de aynı gece "ÇP" damgasının ellerine kazındığı ortaya çıktı. Mesut, Kartal'ın kendisine verdiği zararı misliyle ödetmek için üretim merkezinde kullanılan makinelerin hepsini patlattı. Makinelerin bozulmasıyla büyük zarara uğrayan Nezih, Kartal'ın karşısına çıktı. Nezih, Kartal'a uğrattığı zararı ödemesini, ödemezse canını alacağını söyledi ve yeniden Mesut'un adamı olarak çalışmasını emretti. Kartal, hayatını kurtarabilmek için Nezih'le konuşmayı kafasına koydu. Nezih'in sağ kolunu takip ederek ona ulaşan Kartal, burada korumalar tarafından hızla uzaklaştırılırken Kartal, Nezih'in adamlarını öldürerek kurtulmayı başardı.İçine düştüğü durumdan nasıl kurtulacağını bilmeyen Kartal için çıkış yolu Nezih'in kızı Bahar oldu. Katilin hedefinin Mirsad olduğunu anlayan Kartal, onu koruma altına aldı. Mirsad'ın peşine düşen İrfan, onu Kartal'ın koruduğunu görünce bir plan yaptı. Kartal'ın yıllar önce çocukken kaybettiği, üzerinde "Babasının Kıymetlisi" yazan bir künyeyi kullandı. Künyeyle ilgili Kartal'a bir mesaj gönderen İrfan, onu Mirsad'dan uzaklaştırmayı başardı. İrfan, Mirsad'ı da diğer kurbanları gibi öldürerek üzerine "üç kuruş" attı. Kartal, Mirsad'ın ölümüyle Efe'nin haklı olduğunu anladı. Finalde Kartal, Efe'nin anlaşma teklifini kabul etti. İzleyicide büyük heyecan yaratan ikilinin birlikte hareket edeceği anlar şimdiden merakla bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ( Uraz Kaygılaroğlu ) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe ( Ekin Koç ) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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