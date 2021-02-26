Show TV'de hangi film var? Büyük Usta Filmi! Büyük Usta konusu nedir? Büyük Usta oyuncuları kimdir?
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Show TV'de hangi film var? Büyük Usta Filmi! Büyük Usta konusu nedir? Büyük Usta oyuncuları kimdir?

26.02.2021 05:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 05:19
Show TV'de hangi film var? Büyük Usta Filmi! Büyük Usta konusu nedir? Büyük Usta oyuncuları kimdir?

2012 yapımı aksiyon, biyografi, drama türlerinde filmi başrollerini Tony Chiu-Wai Leung, Ziyi Zhang ve Chen Chang paylaşıyor. Show TV'de hangi film var? Büyük Usta Filmi! Büyük Usta konusu nedir? Büyük Usta oyuncuları kimdir? Büyük Usta oyuncuları ve kadrosu!

26 Şubat Cuma günü Show Tv ekranlarında 00.15 ekranlarda olan Büyük Usta filmi yayınlanacak. Aksiyon biyografi, drama türlerinde döneminde en çok izlenerek gişe rekoru kıran Büyük Usta filmi yönetmenliğini Kar-Wai Wong yaptı. Show TV'de hangi film var? Büyük Usta Filmi! Büyük Usta konusu nedir? Büyük Usta oyuncuları kimdir? Büyük Usta oyuncuları ve kadrosu! merak ediliyor. İşte detaylar!

Show TV'de hangi film var? Büyük Usta Filmi! Büyük Usta konusu nedir? Büyük Usta oyuncuları kimdir?

BÜYÜK USTA KONUSU NEDİR?

Büyük Usta filminin konusu 1930'larda Güney Çin'i tek ilgi odağı merkezi haline getiren şey dünyaya dalga dalga yayılmakta olan dövüş sanatları geleneği olur. Dövüş sanatlarına ilgi duyan insanlar, eğitim almak için bu bölgede yer alan ve profesyonel dövüşçüleriyle ünlü olan Foshan'a gelmektedir. Ünlü dövüş ustaları ve karşılaştıkları bu kişiler arasında yaşanan çeşitli çatışmalar ise tam konsantrasyon gerektirmektedir. Dövüşler sona erene kadar içeride bulunan kişilerin dışarıyla olan tüm bağı kopar ve zorlu bir süreç başlar. Son derece alçak gönüllü bir dövüş sanatçısı olan IP Man de bunlardan biridir...

Show TV'de hangi film var? Büyük Usta Filmi! Büyük Usta konusu nedir? Büyük Usta oyuncuları kimdir?

BÜYÜK USTA FİLMİNİN OYUNCULARI VE KADROSU!

Büyük Usta filminin oyuncuları ve kadrosunda, Tony Chiu-Wai Leung, Ziyi Zhang, Chen Chang, Cung Le, Siu-Lung Leung ve Hye-kyo Song yer alıyor.

Show TV'de hangi film var? Büyük Usta Filmi! Büyük Usta konusu nedir? Büyük Usta oyuncuları kimdir?

Kaynak: İnterSinema

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