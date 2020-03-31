Shell'den Sağlık Bakanlığı'na 5 milyon TL değerinde akaryakıt desteği
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Shell'den Sağlık Bakanlığı'na 5 milyon TL değerinde akaryakıt desteği

Shell & Turcas, Bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanları, ambulanslar ve diğer araçların kullanımı için Bakanlığın uygun gördüğü şekilde dağıtılmak üzere 5 milyon TL değerinde akaryakıt desteği sağlıyor.

31.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:02
Shell'den Sağlık Bakanlığı'na 5 milyon TL değerinde akaryakıt desteği

Yaşanan bu zorlu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için tüm dünyanın el ele vermesi gerektiğini vurgulayan Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, "Bu mücadelede emeği geçen, katkısı olan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberlik içinde bu zor günlerin de üstesinden geleceğine inancımız tam." dedi.

Shell & Turcas, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Yeni Koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonu ile ülke çapında yürüttüğü yoğun mücadeleye destek olabilmek adına, mücadeleye katılan Bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanları, ambulanslar ve diğer araçların kullanımı için Bakanlığın uygun gördüğü şekilde dağıtılmak üzere 5 milyon TL değerinde akaryakıt desteği sağlıyor.

Toplumun genel olarak evde kalmasının, bu sürecin sağlıkla ve başarıyla atlatılabilmesi için elzem olduğunu ifade eden Erdem, bununla birlikte bazı sektörlerin, temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için özveriyle çalışmaya devam ettiğini, Shell & Turcas olarak da kesintisiz hizmet verdiklerini vurguladı. Shell, Türkiye'deki faaliyetlerinde, ülke çapındaki istasyon ağı ile güvenli ve sağlıklı bir şekilde müşterilerine hizmet verirken, aynı zamanda kurumsal müşterilerinin toptan akaryakıt, kimyasal, elektrik, doğalgaz ve madeni yağ tedariği için acil ihtiyaçlarını kesintisiz karşılıyor.

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, "Shell olarak en büyük önceliğimiz çalışanlarımızı, müşterilerimizi, paydaşlarımızı Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınından korumak ve ülkemizde salgınla mücadeleye katkıda bulunmak. Akaryakıt, madeni yağ, kimyasallar, doğalgaz gibi bu mücadele için elzem ürünlerimizi bayilerimiz ve distribütörlerimiz ile beraber kesintisiz olarak müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz. İstasyonlarımız, depo ve terminallerimiz ve madeni yağ fabrikamızda ulaşım ve taşımacılığın kesintisiz devamı için özveriyle çalışan personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii tüm faaliyetlerimizde ilgili mercilerce tavsiye edilen ve tıbbi bilimsel bilgiye dayalı tüm tedbirleri alıyoruz." dedi.

Herkesin el ele vermesi gereken bir dönemden geçildiğini belirten Ahmet Erdem, "Sağlık Bakanlığımızın ülke çapında yürüttüğü yoğun mücadeleye destek olabilmek adına, mücadeleye katılan Bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanları, ambulanslar ve diğer araçların kullanımı için Bakanlığın uygun gördüğü şekilde dağıtılmak üzere 5 milyon TL değerinde akaryakıt desteği sağlamaya karar verdik. Bu mücadelede emeği geçen, katkısı olan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberlik içinde bu zor günlerin de üstesinden geleceğine inancımız tam." dedi.

Kaynak: Bültenler

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