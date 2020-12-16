Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı
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Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı

16.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:52
Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı

Amerikalı aktris ve eski manken Sharon Stone, babası Joseph Stone'un ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Tutulsun istiyorsan, aç ellerini!" cümlesini paylaştı. Takipçileri, Stone'a destek mesajları yağdırdı.

Primetime Emmy Ödülü ve Altın Küre sahibi Amerikalı oyuncu Sharon Stone (62), babası Joseph Stone'u ölüm yıl dönümünde andı.

MEVLANA'NIN SÖZÜNÜ PAYLAŞTI

1992'de Temel İçgüdü (Basic Instinct) adlı filmle bir anda yıldızı parlayan Stone, sosyal medya hesabından Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Tutulsun istiyorsan, aç ellerini!" cümlesini paylaştı.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Oyuncu, gönderisine, "Kalbimde bir mum yaktım Joseph William Stone. Beni dürüst kılan sensin" notunu düştü. Takipçileri, Stone'a destek mesajları yağdırdı.

Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı
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