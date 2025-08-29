Yarışmadaki her yeni soru, ekran başındakileri düşünmeye sevk ediyor. Cevabı merak edilen sorular karşısında yarışmacı kadar izleyiciler de heyecan yaşıyor. Eğlenceli ve öğretici içeriği sayesinde izleyiciler, yarışmacıların yerine kendilerini koyarak cevap vermeye çalışıyor. Peki, Shakespeare'in "Hamlet" adlı oyunundaki başkarakter Hamlet, hangi ülkenin prensidir?

SHAKESPEARE'İN "HAMLET" ADLI OYUNUNDAKİ BAŞKARAKTER HAMLET, HANGİ ÜLKENİN PRENSİDİR?

A: Monako

B: Hollanda

C: İspanya

D: Danimarka

Cevap : D

GÜVEN BANA YARIŞMASININ KURGU VE KURALLARI

Güven Bana, klasik bilgi yarışmalarından farklı olarak güven ve stratejiye dayalı bir yapıya sahiptir. Yarışmanın temel yapısı şu şekildedir:

Birbirini tanımayan iki yarışmacı, stüdyoda karşı karşıya gelir ve 1 milyon TL değerindeki büyük ödül için yarışır. Sorulan bilgi sorularına doğru cevap verdikçe ödül havuzu genişler ve kasa büyür.

Yarışmadaki en önemli unsur, güven duygusudur. Belirli noktalarda yarışmacılara, yarışmadan ayrılma hakkı tanınır. Bu durumda yarışmacı, kasadaki tüm parayı tek başına alabilir. Ancak bu hamle, diğer yarışmacının eli boş ayrılmasıyla sonuçlanır.

İki yarışmacı, güven temelinde ilerlemeye karar verirse ödülü paylaşabilirler. Fakat biri butona basmayı seçerse, tüm ödülü kendi hanesine yazdırabilir. Bu anlar yarışmada gerilimi en üst seviyeye taşır. Yarışmacılar aileleriyle birlikte stüdyoda bulunur ve onların duygusal tepkileri, programın atmosferine farklı bir boyut kazandırır.

Bu yarışma yalnızca bilgiye değil, aynı zamanda güvene ve stratejik kararlara dayalı bir mücadele sunar.