SGM'lerde hafta sonu kursları devam ediyor
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SGM'lerde hafta sonu kursları devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) hafta sonu kursları devam ediyor.

01.01.2020 13:43 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:48
SGM'lerde hafta sonu kursları devam ediyor

Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) hafta sonu kursları devam ediyor.


Bu kapsamda öğrenciler ve SGM'de birbirinden farklı atölyelere katılım sağlayarak hafta sonu tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyorlar. Sapanca SGM'de , Becerikli Eller, Resim, Gitar, Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Mutfak ve Robotik Kodlama atölyelerine katılım sağlayarak kişisel gelişimlerine katkı sağlayan öğrenciler Akyazı SGM'de ise Akıl Oyunları, Drama, İngilizce, Kuran-ı Kerim ve Değerler eğitimi, Geleneksel Sanatlar, Kodlama, Bilgisayar Tasarım, Keman, Gitar, Bağlama, Maket Yapımı, Becerikli Eller, Tasarım-Seramik atölyelerinin her birine katılım sağlayarak keyifli vakit geçirdiler. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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