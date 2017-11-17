Sgk İl Müdürü Turan, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Uzan'ı Ziyaret Etti

Muş Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ramazan Turan, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan'ı ziyaret etti.



SGK İl Müdürü Ramazan Turan, beraberinde müdür yardımcısı ile birlikte ziyaret ettiği Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Uzan'ı makamında ziyaret etti. Turan ziyarette Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Uzan'a yeni yasa tasarısı ile ilgili Bulanık Belediyesi'nin 10 milyon TL borç yapılandırması ödenmediği takdirde bozulacağı ve icra işlemi başlayacağı hakkında bilgi verdi. Bu ziyarette Belediye Başkanlarının prim borçlarından bahseden İl Müdürü Ramazan Turan; yıllardır Bulanık Belediyesi işçi SGK primlerini ödememiş ve borç 10 milyon TL olmuştur. Bu borcu en kısa zamanda ödenmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermenizi istiyoruz. Daha öncede bu konu hakkında geçmiş belediye başkanlarına devamlı illettik kimse ilgilenmedi. Sosyal güvenlik, temel haklardan olup devletin vatandaşlarına sağlanması gereken en temel görevlerindendir. Sosyal güvenlik sistemi toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren sağlık, güvenlik ve toplumsal barışı sağlayan kurumsal bir yapıdır. Bu bağlamda, belediyelerin birikmiş prim borçlarının mevcut gelir kaynakları ile ödenmesinin yanında kurumumuzun da uygun gördüğü taşınmazların belediyelerden olan mevcut alacağına karşılık satın alınması suretiyle borçlu belediyelere bir finansman kaynağı sağlanacaktır. Ödenmediği takdirde icra yolu ile alınacaktır" dedi.



İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, "Bulanık belediyesi bir enkaz durumdaydı alırken. Şimdi borçları hem yapılandırdık, hem de ödüyoruz. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Bulanık belediyesine gelen para 1 milyon TL dir. Bunun 500 bin lirası işçi gideri, diğeri ise kredi ve çalışmalara gidiyor. 10 milyon TL olan SGK borcuna karşılık bir yer verip ancak o şekilde kapatabiliriz. Onu da bırakmamışlar. Belediyenin bütün gayrimenkullerini satmışlar. Eski başkanları belediyenin devlete olan Maliye, Tedaş ve SGK borçlarını borç saymıyordular. Bu borç vatandaşın cebinden çıkacak olan bu borç sonuçta ödenmesi gerekir. Şimdiye kadar kimin eli kimin cebinde idi. Biz göreve geldiğimiz günden beri her taraftan kısarak Bulanık ilçesinin çehresini değiştirmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Bir işçinin aylık gideri 7 bin liradır. Hangi işçi 7 bin lira alıyor. İşte Bulanık belediyesi bu sistemle çalışmıştır. Biz devlettin her kuruşunu vatandaşımız için harcarız, ama kimseye de peşkeş çekmeyiz. Bunun vebali büyüktür. Amacımız halka hizmettir. SGK'ya olan borcumuzu da en kısa zaman da ödeyeceğiz" dedi.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, gerçekleşen ziyaretlerinden dolayı Turan'a teşekkür etti. - MUŞ