SGK İl Müdürü İlbaş'tan sigorta prim teşvikine ilişkin açıklama

24.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:12

Siirt Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, işverenlere yönelik uygulanan sigorta prim teşvikinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Kararın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğü girdiğini belirten İlbaş, şunları kaydetti:



"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki 30 Mayıs 2013 tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar?Kurulu kararının eki kararda değişiklik yapılması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Siirt'in de bulunduğu 51 il ve 2 ilçede faaliyet gösteren işletmelere yönelik 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan indirim teşviki 1 yıl daha uzatıldı. Üretim ve istihdamı artırmak için özel sektörde işçi çalıştıran işverenler yararlanabilecek."

Kaynak: AA