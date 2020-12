SGK İl Müdürü Bedir'den vatandaşlara uyarı "Yapılandırmada son tarih 31 Aralık"

Bilecik Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGK) Adem Bedir, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması kanunu hakkında açıklamalarda "Alacakların yeniden yapılandırılması için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020" dedi.

SGK İl Müdürlüğü toplantı salonunda basın mensupları ile bir araya gelen İl Müdürü Bedir, vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu. Alacakların yeniden yapılandırılması için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu belirten Müdür Bedir konu hakkında şu şekilde açıklama yaptı:

"Sosyal Güvenlik Kurumu ait Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu yapılandırma kanunu ile ilgili vatandaşlarımızın Kurumumuz tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2020/Ağustos ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 17 Kasım 2020 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili kurumumuza verilen alacaklar, yapılandırılmaktadır. 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan 2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları 31 Ağustos 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları 31 Ağustos 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları ilgili kanunları gereğince takip edilen 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, hakkında uygulanır. Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 4 farklı taksit şeklinde ödeme imkanı sunmaktadır. Altı eşit taksit için (1,045), dokuz eşit taksit için (1,083), on iki eşit taksit için (1,105), on sekiz eşit taksit için (1,15) alacakların yeniden yapılandırılması için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'dir." - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı