SGC başkanlığına Hakan Sezerer seçildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SGC başkanlığına Hakan Sezerer seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
SGC başkanlığına Hakan Sezerer seçildi

Sivas Gazeteciler Cemiyetinde yapılan yönetim kurulu toplantısında başkanlık görevine Hakan Sezerer seçildi.

SİVAS (İHA) - Sivas Gazeteciler Cemiyetinde yapılan yönetim kurulu toplantısında başkanlık görevine Hakan Sezerer seçildi.

Sivas Gazeteciler Cemiyetinde (SGC) Başkanı Fikret Ünsal'ın vefat etmesinden dolayı boşalan başkanlık görevine, yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile Hakan Sezerer getirildi. Sezerer'in başkanlık görevine seçilmesi ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise Oğuz Demirkaya getirildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title