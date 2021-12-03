SGC başkanlığına Hakan Sezerer seçildi

SİVAS (İHA) - Sivas Gazeteciler Cemiyetinde yapılan yönetim kurulu toplantısında başkanlık görevine Hakan Sezerer seçildi.

Sivas Gazeteciler Cemiyetinde (SGC) Başkanı Fikret Ünsal'ın vefat etmesinden dolayı boşalan başkanlık görevine, yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile Hakan Sezerer getirildi. Sezerer'in başkanlık görevine seçilmesi ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise Oğuz Demirkaya getirildi. - SİVAS

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