Yasmin Erbil kırmızı elbiseli pozuyla nefesleri kesti

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, cesur pozlar vermeye devam ediyor. Bugün paylaştığı fotoğraf ile Erbil, kısa sürede gündemde bomba etkisi yarattı.

Sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden fotoğraf paylaşan Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, paylaşımıyla kullanıcıların beğenisini kazandı.

CESARETİ İLE MEYDAN OKUDU

Instagram'ı oldukça aktif kullanan, 250 bin takipçisi olan Yasmin Erbil'in kırmızı elbiseli derin bacak dekolteli fotoğrafı, sosyal medyayı salladı. Kısa elbiseli derin bacak dekolteli fotoğrafında Erbil, cesareti ile adeta herkese meydan okudu.

DANA ÖNCE DE BENZER PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğinden olan kızı Yasmin, sık sık paylaştığı video ve fotoğraflarla hayranlarını büyülüyor. Geçtiğimiz yıllarda magazin programı sunuculuğu yapan Erbil, daha önce de dekolteli pozlarını paylaşmıştı.