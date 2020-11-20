Sezin Akbaşoğulları kimdir? Sezin Akbaşoğulları filmleri dizileri nelerdir?

Televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden olan Kırmızı Oda, sürekli değişen hikayeleri ve oyuncularıyla merak konusu olmaya devam ediyor. Diziye 20 Aralık günü katılan Hediye karakterini canlandıran Sezin Akbaşoğulları kimdir? Sezin Akbaşoğulları kaç yaşındadır? Sezin Akbaşoğulları dizileri filmleri nelerdir?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda'dan merakla beklenen 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer konuk oyuncu olacak.

Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi 12. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

KIRMIZI ODA 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde; Selvi (Sema Keçik) İstanbul'daki köşke vardığında Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet'ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım'a anlatır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları) hasta annesinden (Füsun Demirel) halası bildiği Hikmet (Semra Dinçer) hakkında öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye'nin kapısını çalar.

KIRMIZI ODA HEDİYE'Yİ OYNUYOR?

Kırmızı Oda'da Doktor Piraye'nin danışanlarından biri olan Hediye karakterini Sezin Akbaşoğulları canlandırmaktadır.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

22 Nisan 1981 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sezin Akbaşoğulları, İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra, 2003 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sahneye ilk kez lise döneminde oynadığı Yine Başladılar isimli oyun ile çıktı. Kamera karşısına ise ilk kez Bizim Evin Halleri ile geçti.

2005 yılında Beyaz Gelincik dizisi ile asıl çıkışını yapmıştır. Eylül, Sır Gibi, Ah Kalbim, Küstüm Çiçeği, Sen de Gitme, Ah Neriman, Racon, Hatırla Gönül ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol almıştır.

Sevgili Komşum, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Yabancı, O… Çocukları gibi filmlerde yer alan Sezin Akbaşoğulları, 1.64 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur. Sezin Akbaşoğulları, Atv ekranlarında gösterime giren Ağlama Anne dizisinde Özlem karakterine hayat vermektedir.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI FİLMLERİ

2004 Gülizar Yardımcı Karakter

2004 Bir Aşk Hikayesi Dünya Başrol Oyuncusu

2008 O... Çocukları Meryem Başrol Oyuncusu

2010 Kardelen Ülker Başrol Oyuncusu

2010 Kavşak Arzu Başrol Oyuncusu

2011 Yabancı Özgür Başrol Oyuncusu

2014 Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku Müzeyyen Başrol Oyuncusu

SEZİN AKBAŞOĞULLARI DİZİLERİ

2000-2003 Bizim Evin Halleri Doğa Yardımcı Karakter

2005 Beyaz Gelincik Meral Ceren Duru/Karakucak/Aslanbaş Başrol Oyuncusu

2005 Eylül Zeynep Öğretmen Yardımcı Karakter

2007 Sır Gibi Deniz Başrol Oyuncusu

2008 Derdest Gaye Acar Başrol Oyuncusu

2009 Ah Kalbim Candan Başrol Oyuncusu

2010 Küstüm Çiçeği Gülten Zeycanlı Yardımcı Karakter

2011 Sen De Gitme Ceyda Sevi Başrol Oyuncusu

2012-2013 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Eylül Fidan Yardımcı Karakter

2014 Ah Neriman Itır Kamer Yardımcı Karakter

2015 Racon Ailem İçin Sedef Ercan Başrol Oyuncusu

2015 Hatırla Gönül Selma Yardımcı Karakter

2016 Cesur ve Güzel Cahide Korludağ Başrol Oyuncusu

2017 Fi Işıl Konuk Oyuncusu