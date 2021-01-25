Sezgin Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Sezgin Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Sezgin Yılmaz da yer alıyor. Peki Sezgin Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Sezgin Yılmaz'ın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sezgin Yılmaz, Fox TV'nin Mart ayında başlayacak olan Dünya Avucunuzda programında Burcu Esmersoy'a eşlik edecek. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Sezgin Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ve görevi nedir?

SEZGİN YILMAZ KİMDİR?

Sezgin Yılmaz 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi'nde görsel tasarım okuyan Sezgin Yılmaz, okulu 7 senede tamamladı. Okulun ardından askerlik görevini yerini getiren Yılmaz, babasının yanında çalışmaya başladı.

Verdiği bir röportajında 9-5 çalışma saatlerinin kendine uygun olmadığını belirten sosyal medya fenomeni, şunları ekledi:

"Bitirdiğim bölümdeki arkadaşların çoğu ajanslarda çalışıyor. Kuş kadar para alıp, gece birlere kadar işten çıkamıyorlar. Ben bunu istemedim. Aklım sosyal medya ve internet üzerinden bağımsız bir iş yapmaktaydı. O sırada Instagram'ı fark ettim. Önceleri filtre programı sandım. Bir süre sonra kavradım." Son dönemlerde çektiği çektiği fotoğraflar ve Dünya Avucunuzda programı ile gündeme gelmektedir.

SEZGİN YILMAZ İNSTAGRAM HESABI NE?

İnstagramı aktif şekilde kullanan Sezgin Yılmaz'ın 1.5 milyon takipçisi bulunmaktadır. Resmi instagram hesabına "@sezyilmaz" kullanıcı adından ulaşabilirsiniz.