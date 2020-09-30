Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz nereli? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında? Sezgin Baran Korkmaz eşi kim?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz nereli? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında? Sezgin Baran Korkmaz eşi kim?

30.09.2020 09:39 | Son Güncelleme: 30.09.2020 09:43
Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz nereli? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında? Sezgin Baran Korkmaz eşi kim?

SBK Holding'in kurucu CEO'su olan Sezgin Baran Korkmaz yaptığı yardımlar ile bilinmekte. Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında? Sezgin Baran Korkmaz eşi kim?

Birçok yardım yapıp bunların duyulmaması için elinden geleni yapan SBK Holding kurucu CEO'su olan Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

SBK Holding, Türkiye ve komşu bölgelerdeki sıkıntılı varlıklara odaklanan bir risk sermayesi şirketidir. Şu anda SBK Holding finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlere yatırım yapmakta ve grubun dünya çapında 5.000 civarında çalışanı bulunmaktadır. Merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney/ Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir. Sezgin Baran Korkmaz, mali güçlüklerle karşılaşan birçok şirketle çalıştı ve çeşitli açılımlar yaratarak bu alanda uzmanlaşmıştır. Sezgin Baran Korkmaz, hayırsever kişiliği ile de tanınıyor. Relief International ve EastWest Institue'da yönetim kurulu üyesidir ve EastWest Institue İstanbul ofisi Sezgin Baran Korkmaz'ın himayesinde açılmıştır.

Önemli bir sivil toplum örgütü olan Relief International, genel olarak dezavantajlı kişilere ve çeşitli büyük ölçekli krizlere odaklanmaktadır.

SEZGİN BARAN KORKMAZ YARDIMLARI

Sezgin Baran Korkmaz, Relief International'ın Suriye'nin iç çatışmasından etkilenen çocuklar adına yaptığı çalışmaları genişletmek için maddi ve manevi destek vermektedir.

1000'den fazla çocuğa burs veren Sezgin Baran Korkmaz, 2017'de SBK Vakfı'nı kurdu. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, binlerce öğrencinin öğrenim göreceği okullar yaptırdı ve devlete bağışladı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın şu andaki amacı, beş yıllık bir program kapsamında Ortadoğu'da yaygınlaşan Suriyeli gençlere destek sağlamak için bir yardım grubuyla birlikte, okullar ve sağlık merkezleri kurmak, sosyal girişimler başlatmak ve destek olmaktır. Sayın Korkmaz, Birleşmiş Milletler tarafından insani yardım eylemleri nedeniyle 20 Haziran, 2017'de ödüllendirildi.

Kendisine küçükken yapılan yardımları unutamadığını ve bu nedenle paylaşmayı önemsediğini belirten Karslı işadamı Sezgin Baran Korkmaz, okul açılışı ve 5 bin öğrenciye yardım için geldiği Kars'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çocukken ayakkabı boyacılığı yaptığını ifade eden Korkmaz, "Ayakkabı boyarken bana bahşiş verenlerin çocuklarına bugün burs veriyorum. Çocukların hayallerine ortaklık ediyoruz. Her 15 günde bir İstiklal Caddesi'nde sokak temizleyenlere para dağıtıyorum. Verdiğimizin Allah bin katını bize veriyor" dedi.

Türkiye genelinde 200 öğrenciye burs veren Korkmaz, geçtiğimiz aylarda Suriyeli mültecilere de 20 milyon dolar bağışta bulunmuş. ABD'deki evsizlere de yardım ettiğini belirten Korkmaz, memleketi Kars için ise tüm imkanlarını kullanmayı planladığını belirtiyor. Şehirde 2 yurt, 2 ortaokul, 1 ilkokul, 1 de anaokulu yaptıran Korkmaz, bu okullara 35 milyon TL harcadıklarını belirterek, önümüzdeki yıl için de 12 milyon TL bütçe ayırdıklarını söyledi. Altı yıldır Kars'ın köy okullarındaki öğrencilere bot, mont, atkı, bere ve eldiven yardımında bulunan Korkmaz, bu yıl da 22 köyde 5 bin öğrenciye yardım ulaştırdı. 'En iyi yatırım insana olandır' diyen Korkmaz, girişimciliği ve hayatı öğrensin diye 6 yaşındaki oğlunun simit sattığını ifade etti.

İlgili Haberler

İlker Kızmaz kimdir? İlker Kızmaz kaç yaşında, nereli? İlker Kızmaz dizileri, eşi
İlker Kızmaz kimdir? İlker Kızmaz kaç yaşında, nereli? İlker Kızmaz dizileri, eşi
Erdil Yaşaroğlu kimdir? Erdil Yaşaroğlu nereli, kaç yaşında? Erdil Yaşaroğlu eşi kim?
Erdil Yaşaroğlu kimdir? Erdil Yaşaroğlu nereli, kaç yaşında? Erdil Yaşaroğlu eşi kim?
Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen nereli, kaç yaşında? Cansu Canan Özgen eşi kim?
Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen nereli, kaç yaşında? Cansu Canan Özgen eşi kim?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Mert Fırat Ercan Kesal Yılmaz Erdoğan
Spor Samatta Eddie Newton Ali Palabıyık Vincent Aboubakar Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Çocuk Futbolcu Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz nereli? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında? Sezgin Baran Korkmaz eşi kim? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 09:49:49. #1.15#
title