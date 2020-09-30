Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz nereli? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında? Sezgin Baran Korkmaz eşi kim?

SBK Holding'in kurucu CEO'su olan Sezgin Baran Korkmaz yaptığı yardımlar ile bilinmekte. Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında? Sezgin Baran Korkmaz eşi kim?

Birçok yardım yapıp bunların duyulmaması için elinden geleni yapan SBK Holding kurucu CEO'su olan Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

SBK Holding, Türkiye ve komşu bölgelerdeki sıkıntılı varlıklara odaklanan bir risk sermayesi şirketidir. Şu anda SBK Holding finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlere yatırım yapmakta ve grubun dünya çapında 5.000 civarında çalışanı bulunmaktadır. Merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney/ Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir. Sezgin Baran Korkmaz, mali güçlüklerle karşılaşan birçok şirketle çalıştı ve çeşitli açılımlar yaratarak bu alanda uzmanlaşmıştır. Sezgin Baran Korkmaz, hayırsever kişiliği ile de tanınıyor. Relief International ve EastWest Institue'da yönetim kurulu üyesidir ve EastWest Institue İstanbul ofisi Sezgin Baran Korkmaz'ın himayesinde açılmıştır.

Önemli bir sivil toplum örgütü olan Relief International, genel olarak dezavantajlı kişilere ve çeşitli büyük ölçekli krizlere odaklanmaktadır.

SEZGİN BARAN KORKMAZ YARDIMLARI

Sezgin Baran Korkmaz, Relief International'ın Suriye'nin iç çatışmasından etkilenen çocuklar adına yaptığı çalışmaları genişletmek için maddi ve manevi destek vermektedir.

1000'den fazla çocuğa burs veren Sezgin Baran Korkmaz, 2017'de SBK Vakfı'nı kurdu. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, binlerce öğrencinin öğrenim göreceği okullar yaptırdı ve devlete bağışladı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın şu andaki amacı, beş yıllık bir program kapsamında Ortadoğu'da yaygınlaşan Suriyeli gençlere destek sağlamak için bir yardım grubuyla birlikte, okullar ve sağlık merkezleri kurmak, sosyal girişimler başlatmak ve destek olmaktır. Sayın Korkmaz, Birleşmiş Milletler tarafından insani yardım eylemleri nedeniyle 20 Haziran, 2017'de ödüllendirildi.

Kendisine küçükken yapılan yardımları unutamadığını ve bu nedenle paylaşmayı önemsediğini belirten Karslı işadamı Sezgin Baran Korkmaz, okul açılışı ve 5 bin öğrenciye yardım için geldiği Kars'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çocukken ayakkabı boyacılığı yaptığını ifade eden Korkmaz, "Ayakkabı boyarken bana bahşiş verenlerin çocuklarına bugün burs veriyorum. Çocukların hayallerine ortaklık ediyoruz. Her 15 günde bir İstiklal Caddesi'nde sokak temizleyenlere para dağıtıyorum. Verdiğimizin Allah bin katını bize veriyor" dedi.

Türkiye genelinde 200 öğrenciye burs veren Korkmaz, geçtiğimiz aylarda Suriyeli mültecilere de 20 milyon dolar bağışta bulunmuş. ABD'deki evsizlere de yardım ettiğini belirten Korkmaz, memleketi Kars için ise tüm imkanlarını kullanmayı planladığını belirtiyor. Şehirde 2 yurt, 2 ortaokul, 1 ilkokul, 1 de anaokulu yaptıran Korkmaz, bu okullara 35 milyon TL harcadıklarını belirterek, önümüzdeki yıl için de 12 milyon TL bütçe ayırdıklarını söyledi. Altı yıldır Kars'ın köy okullarındaki öğrencilere bot, mont, atkı, bere ve eldiven yardımında bulunan Korkmaz, bu yıl da 22 köyde 5 bin öğrenciye yardım ulaştırdı. 'En iyi yatırım insana olandır' diyen Korkmaz, girişimciliği ve hayatı öğrensin diye 6 yaşındaki oğlunun simit sattığını ifade etti.