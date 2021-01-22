Sezen Aksu "Küçüğüm" şarkı sözleri | Kırmızı Oda Küçüğüm Şarkısı

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Sezen Aksu'nun pek çok şarkısı vardır. Sezen Aksu hem şarkı sözleri yazmıştır hem de pek çok şarkıyı seslendirmiştir. Duayen sanatçılardan Sezen Aksu'nun Küçüğüm adlı şarkısının sözleri haberimizde. Küçüğüm kimin şarkısı? Küçüğüm sözlerini kim yazdı? Sezen Aksu "Küçüğüm" şarkı sözleri!