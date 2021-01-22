Sezen Aksu "Küçüğüm" şarkı sözleri | Kırmızı Oda Küçüğüm Şarkısı
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Sezen Aksu'nun pek çok şarkısı vardır. Sezen Aksu hem şarkı sözleri yazmıştır hem de pek çok şarkıyı seslendirmiştir. Duayen sanatçılardan Sezen Aksu'nun Küçüğüm adlı şarkısının sözleri haberimizde. Küçüğüm kimin şarkısı? Küçüğüm sözlerini kim yazdı? Sezen Aksu "Küçüğüm" şarkı sözleri!
Sezen Aksu'dan duymaya alışık olduğumuz "Küçüğüm" adlı şarkıyı pek çok sanatçı seslendirmiştir. Peki, "Küçüğüm" şarkı sözleri nelerdir? "Küçüğüm" kimin şarkısı? Küçüğüm sözlerini kim yazdı?
SEZEN AKSU - KÜÇÜĞÜM ŞARKI SÖZLERİ!
Söz: Sezen Aksu
Besteciler: Fatma Sezen Yıldırım/ Resat Rony/Uzay Heparı
Küçüğüm
Daha çok küçüğüm
Bu yüzden bütün hatalarım
Öğünmem bu yüzden
Bu yüzden
Kendimi özel önemli zannetmem
Küçüğüm
Daha çok küçüğüm
Bu yüzden bütün saçmalamam
Yenilmem bu yüzden
Bu yüzden
Kendime hala güvensizliğim
Ne kadar az yol almışım
Ne kadar az
Yolun başındaymışım meğer
Elimde yalandan
Kocaman, rengarenk
Geçici oyuncak zaferler
Ne kadar az yol almışım
Ne kadar az
Yolun başındaymışım meğer
Elimde yalandan
Kocaman, rengarenk
Geçici oyuncak zaferler
Küçüğüm
Daha çok küçüğüm
Bu yüzden bütün korkularım
Gururum bu yüzden
Bu yüzden
Çocuk gibi korunmasızlığım
Küçüğüm
Daha çok küçüğüm
Bu yüzden sonsuz endişem
Savunmam
Bu yüzden
Bu yüzden
Bir küçük iz bırakmak için didinmem
Ne kadar az yol almışım
Ne kadar az
Yolun başındaymışım meğer
Elimde yalandan
Kocaman, rengarenk
Geçici oyuncak zaferler
Ne kadar az yol almışım
Ne kadar az
Yolun başındaymışım meğer
Elimde yalandan
Kocaman, rengarenk
Geçici oyuncak zaferler
Küçüğüm
Daha çok küçüğüm