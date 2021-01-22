Sezen Aksu "Küçüğüm" şarkı sözleri | Kırmızı Oda Küçüğüm Şarkısı
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Sezen Aksu "Küçüğüm" şarkı sözleri | Kırmızı Oda Küçüğüm Şarkısı

22.01.2021 23:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 23:47
Sezen Aksu

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Sezen Aksu'nun pek çok şarkısı vardır. Sezen Aksu hem şarkı sözleri yazmıştır hem de pek çok şarkıyı seslendirmiştir. Duayen sanatçılardan Sezen Aksu'nun Küçüğüm adlı şarkısının sözleri haberimizde. Küçüğüm kimin şarkısı? Küçüğüm sözlerini kim yazdı? Sezen Aksu "Küçüğüm" şarkı sözleri!

Sezen Aksu'dan duymaya alışık olduğumuz "Küçüğüm" adlı şarkıyı pek çok sanatçı seslendirmiştir. Peki, "Küçüğüm" şarkı sözleri nelerdir? "Küçüğüm" kimin şarkısı? Küçüğüm sözlerini kim yazdı?

SEZEN AKSU - KÜÇÜĞÜM ŞARKI SÖZLERİ!

Söz: Sezen Aksu

Besteciler: Fatma Sezen Yıldırım/ Resat Rony/Uzay Heparı

Küçüğüm

Daha çok küçüğüm

Bu yüzden bütün hatalarım

Öğünmem bu yüzden

Bu yüzden

Kendimi özel önemli zannetmem

Küçüğüm

Daha çok küçüğüm

Bu yüzden bütün saçmalamam

Yenilmem bu yüzden

Bu yüzden

Kendime hala güvensizliğim

Ne kadar az yol almışım

Ne kadar az

Yolun başındaymışım meğer

Elimde yalandan

Kocaman, rengarenk

Geçici oyuncak zaferler

Ne kadar az yol almışım

Ne kadar az

Yolun başındaymışım meğer

Elimde yalandan

Kocaman, rengarenk

Geçici oyuncak zaferler

Küçüğüm

Daha çok küçüğüm

Bu yüzden bütün korkularım

Gururum bu yüzden

Bu yüzden

Çocuk gibi korunmasızlığım

Küçüğüm

Daha çok küçüğüm

Bu yüzden sonsuz endişem

Savunmam

Bu yüzden

Bu yüzden

Bir küçük iz bırakmak için didinmem

Ne kadar az yol almışım

Ne kadar az

Yolun başındaymışım meğer

Elimde yalandan

Kocaman, rengarenk

Geçici oyuncak zaferler

Ne kadar az yol almışım

Ne kadar az

Yolun başındaymışım meğer

Elimde yalandan

Kocaman, rengarenk

Geçici oyuncak zaferler

Küçüğüm

Daha çok küçüğüm

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