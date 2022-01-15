Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleriyle tepkilerin odağında - Haberler Magazin
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Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleriyle tepkilerin odağında

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Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısındaki "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleriyle sosyal medyada gündem olarak tepkilerin odağı haline geldi.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sosyal medyada "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli parçasının sözleri ile gündeme geldi. YouTube'da ilk olarak 2017 yılında yayınlanan şarkıdaki "Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadeleri büyük tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Adaptasyonu Sezen Aksu'ya ait olan şarkı sözleriyle alakalı olarak pek çok kullanıcı tepkisini dile getirdi. Kısa sürede #sezenaksu etiketi Twitter gündeminin tepesinde yer aldı.

Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleriyle tepkilerin odağında

ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKI SÖZLERİ

Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane

Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleriyle tepkilerin odağında

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Sezen Aksu'ya büyük tepki! Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili sözleri gündemin zirvesinde

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