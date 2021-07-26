Seyyanen zam ne demek? Seyyanen ne anlama geliyor?

Günlük hayatımızda sosyal medyadan, televizyondan, duyduğumuz basılı kaynaklardan gördüğümüz seyyanen kelimesinin anlamı merak ediliyor. Seyyanen kelimesi, günlük konuşma dilimizde fazla sık kullanılmasa da son günlerde en çok aratılan kelimeler arasında yer aldı. Peki, Seyyanen ne demek? Seyyanen zam ne anlama geliyor? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda sosyal medyadan, televizyondan, duyduğumuz basılı kaynaklardan gördüğümüz seyyanen kelimesinin anlamı merak ediliyor. Seyyanen kelimesi, günlük konuşma dilimizde fazla sık kullanılmasa da son günlerde en çok aratılan kelimeler arasında yer aldı. Peki, Seyyanen ne demek? Seyyanen zam ne anlama geliyor? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEYYANEN NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olan seyyanen, TDK'ya göre kelime anlamı olarak "eşit olarak" anlamına gelmektedir.

SEYYANEN ZAM NE ANLAMA GELİYOR?

Seyyanen zam ise kelimenin anlamı itibari ile "eşit zam" olarak kullanılır. Yani bir grup çalışana yapılacak olan maaş artışının eşit olarak yapılmasıdır. Burada maaş zammı, yüzdelik dilimlere göre değil eşit miktarda yapılır.

Yüzdelik olarak yapılan zamlar kişinin aldığı maaşa göre farklılık gösterirken, seyyanen zamlar herkes için eşit miktarda alınan zamdır.