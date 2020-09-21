Seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim başladı! İşte ilk günden manzalaralar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim başladı! İşte ilk günden manzalaralar

Türkiye'deki koronavirüs salgınında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı sosyal mesafeli, kolonya ve dezenfektan önlemli, okul bahçesinde sosyal mesafeli sıralarla başladı. Hal böyle olunca ortaya da hiç alışık olmadığımız görüntüler ortaya çıktı.

21.09.2020 10:02 | Son Güncelleme: 21.09.2020 10:31

Yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda bugün başladı. Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde olacak. Okulların ilk gününde çekilen fotoğraflar, bundan sonraki sürecin nasıl olacağı hakkında da fikir verdi ve bugüne kadar okullarda koşarken zıplarken gördüğümüz öğrencileri ilk defa sakin ve kontrollü bir şekilde görmemizi sağladı.

KATILIM ZORUNLU DEĞİL

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

Okul yönetimlerinin 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceği uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1'inci sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

Seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim başladı! İşte ilk günden manzalaralar

HAFTADA 2 GÜN 30'AR DAKİKALIK 5 DERS OLACAK

İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması ve her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olması sağlanacak. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek.

Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecek.

Seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim başladı! İşte ilk günden manzalaralar

OKULLARDAN İLK GÜN MANZARALARI

Seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim başladı! İşte ilk günden manzalaralar
Seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim başladı! İşte ilk günden manzalaralar
Seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim başladı! İşte ilk günden manzalaralar
Seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim başladı! İşte ilk günden manzalaralar
Seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim başladı! İşte ilk günden manzalaralar
Seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim başladı! İşte ilk günden manzalaralar
Seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim başladı! İşte ilk günden manzalaralar

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (7)
ENCİNİYIR: SAÇMALIK ŞAKA GİBİ. KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARA DEZENFEKTAN SIKILIRMI ? SİZ OLAYIN FARKINDAMISINIZ ? YEMİNLE BÖYLE BİR DURUMDA ÇOCUĞU OKULA GÖNDERMEZDİM. RESMEN SOSYAL BİR FELEKAT. OKUL KONUSUNDA İSVEÇ ROL MODEL ALINMALIDIR. MASKE NİN SOSYOLOJİK AÇIDAN SAKINCASI DAHA ÇOKTUR. AYRICA KANITA DAYALI BİLİM DERKİ ÇOCUKLARIN EVE VEYA OKULA BULAŞICI HASTALIK TAŞIDIĞINA DAİR BİR KANIT BULUNAMAMIŞTIR. SON OLARAK ÇOCUKLARIN DEZENFEKTANA DEĞİL, GÜN IŞIĞINA, GDO SUZ BESLENMEYE, HORMONSUZ ET YEMEYE İHTİYACI VARDIR.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TR: özel okulları pekgüzel açtınız ötv yi yüzde 1 edüşürüp
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
BU NASIL İŞ: kafeler alışveriş merkezleri dolu, sahiller yazın doldu taştı, düğünler halaylarla yapıldı, otobüs metrobüs affedersiniz dudak dudağa saatlerce yolculuk eğitime gelince kapalıyız.
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cimilli İbo Aytaç Ağırlar Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Mehmet Özdilek Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Atama Çocuk Niğde
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim başladı! İşte ilk günden manzalaralar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 10:42:27. #1.14#
title