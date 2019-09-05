Şeyma Subaşı, Sadece Şeyma kitabındaki "Tuz ruhu" hatasından dolayı savcılığa ifade verdi

05.09.2019 13:26

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra hala gündemin en çok konuşulan isimlerinden olan Şeyma Subaşı'nın, kitabında yapılan büyük hatadan dolayı başı dertte.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nı, Sadece Şeyma kitabını okuyan bir okur savcılığa şikayet etti. Suç duyurusunda, "Kitapta cilt ve güzellik için tuz ruhu öneriliyor" denildi. Savcılıkta bir saat ifade veren Subaşı, "Yayınevi asitleri karıştırmış" diye konuştu.

BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU

Şeyma Subaşı'yı anlatan Sadece Şeyma kitabında hidroklorik asit ile hyaluronik asit karıştırılması büyük tepkiye neden olmuş, gelen tepkilerden sonra yayınevi hatayı hemen düzelttiklerini söylemişti.

"CİLT İÇİN TUZ RUHU ÖNERİLİYOR"

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Şimdi de bir okur, Subaşı'yı savcılığa şikâyet etti. Şikâyette, "Kitapta cilt için tuz ruhu tavsiye ediliyor. İnsanlar yanlış yönlendiriliyor" denildi. İhbar nedeniyle ifadeye çağrılan Subaşı, durumun yayınevinin bir hatası olduğunu dile getirdi.

"SUÇ İŞLEME KASTIM YOKTUR"

Subaşı şu ifadeleri kullandı: "Kitapta basımevinin hatası nedeniyle hidroklorik asit (Tuz ruhu) yazılmış ve durum gözden kaçmıştır. Suç işleme kastım yoktur."

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

29 yaşındaki Subaşı'nın haziran ayında çıkardığı kitabın soruşturması devam ediyor.