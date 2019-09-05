Şeyma Subaşı, Sadece Şeyma kitabındaki "Tuz ruhu" hatasından dolayı savcılığa ifade verdi

Şeyma Subaşı, Sadece Şeyma kitabındaki "Tuz ruhu" hatasından dolayı savcılığa ifade verdi

Şeyma Subaşı, hayat hikayesini anlattığı Sadece Şeyma kitabında "Tuz ruhu" hatasından dolayı bir okuyucu tarafından savcılığa şikayet edildi. Subaşı, ifadesinde "Yayınevi asitleri karıştırmış" dedi.

05.09.2019 13:26
Şeyma Subaşı, Sadece Şeyma kitabındaki

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra hala gündemin en çok konuşulan isimlerinden olan Şeyma Subaşı'nın, kitabında yapılan büyük hatadan dolayı başı dertte.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nı, Sadece Şeyma kitabını okuyan bir okur savcılığa şikayet etti. Suç duyurusunda, "Kitapta cilt ve güzellik için tuz ruhu öneriliyor" denildi. Savcılıkta bir saat ifade veren Subaşı, "Yayınevi asitleri karıştırmış" diye konuştu.

BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU

Şeyma Subaşı'yı anlatan Sadece Şeyma kitabında hidroklorik asit ile hyaluronik asit karıştırılması büyük tepkiye neden olmuş, gelen tepkilerden sonra yayınevi hatayı hemen düzelttiklerini söylemişti.

"CİLT İÇİN TUZ RUHU ÖNERİLİYOR"

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Şimdi de bir okur, Subaşı'yı savcılığa şikâyet etti. Şikâyette, "Kitapta cilt için tuz ruhu tavsiye ediliyor. İnsanlar yanlış yönlendiriliyor" denildi. İhbar nedeniyle ifadeye çağrılan Subaşı, durumun yayınevinin bir hatası olduğunu dile getirdi.

"SUÇ İŞLEME KASTIM YOKTUR"

Subaşı şu ifadeleri kullandı: "Kitapta basımevinin hatası nedeniyle hidroklorik asit (Tuz ruhu) yazılmış ve durum gözden kaçmıştır. Suç işleme kastım yoktur."

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

29 yaşındaki Subaşı'nın haziran ayında çıkardığı kitabın soruşturması devam ediyor.

Şeyma Subaşı, Sadece Şeyma kitabındaki
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YORUMLAR (23)

  • STİLİST:
    Şeymanın sözünün hükmü olmadığına karar verilebilir. Çocuğuna bakmaktan aciz birisi.
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  • OKU OKU:
    şeymanın yazacağı kitap böyle olur :D fare zehiri tavsiye etmediğine şükredin hanımlar
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  • KADINCA:
    seyma zaten haberlerden para kazanıyorsun boşuna kitap yazmaya olmayan kafanla yorma kendini. .
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  • DENGELİ DELİ:
    ilk denemeyi Şeyma''dan bekliyoruz. Şöyle tuz ruhuyla iyice bir temizle yüzünü vücudunu daha iyi sonuç almak için kireç sökücü yağların için yağ sökücü yüz için yüzey temizleme derken tertemiz olursun ( Bu bir gırgırdır okuyanlar kesinlikle denemesin yapan çıkmaz olsun ben yinede önlemimi alayım )
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  • 10.KÖYÜN MUHTARI:
    CAHİLİM Bİ YERDEN BAKARKEN YANLIŞ YAZMIŞIM DEMİYOR DA YAYINEVİ KARIŞTIRMIŞ DİYOR. NE YAPTIN DA KİTAP YAZIYORSUN?EVLİ ADAMDAN ÇOCUK YAPTIN SONRA ÇOCUK İÇİN DİYE DİYE EVLENDİN NORMALDE HARİTADA BİLE GÖSTEREMEYECEĞİN YERLERE ÖZEL JET LE GİTTİN. HER ANI FOTOĞRAFLAYIP ALTINA TRANSLATE DEN ALDIĞIN İNGİLİZCE CÜMLELER YAZDIN MİLLET SENİ BİŞEY SANIYOR. BİŞEYSİN AMA BURDA YAZILMAZ
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  • MİSAFİR:
    Valla cok sasirmadim sonradan gorme olunca tuz ruhu yuz temizleyici olur benzin limonata olur olurda olur. . . . . . . .
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