Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesi kapandı mı?

09.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:29

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile evliyken İstanbul'un gözde mekanı Bebek'te sağlıklı yiyecekler, içecekler üzerine Healtyish Cafe adıyla bir mekan açan Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı ile ayrılığının ardından işlerinin eskisi gibi gitmediği iddia edilmiş, kafesinin 1. yılı kutlamalarında Subaşı, hayal kırıklığına uğramıştı.

"KAFEDEN GELİR ELDE EDEMİYOR" İDDİASI

Şeyma Subaşı'nın kafesinin açılışına birbirinden ünlü isimler mekana gelirken 1. yıl kutlamasında ise o ünlü isimlerden eser kalmamış, Subaşı'nın kafeden gelir elde etmediği iddia edilmişti. Hatta Subaşı'nın parasız kaldığı için yeni projesi YouTube kanalını devreye soktuğunu da söyleyenler olmuştu.

KEPENK İNDİRİLDİ

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Bebek'teki kafesine haciz geldiği yönündeki iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanlamıştı. Subaşı iddiaları yalanlasa da Bebek'teki kafenin kapalı görülmesi söz konusu iddiaları yeniden gün yüzüne çıkardı. Fenomen isimden henüz mekanının neden kapalı olduğuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.