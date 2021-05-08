Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetinde boy boy poz verdi
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Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetinde boy boy poz verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde özel jet bulamadığı için bir yolcu uçağını kapattırarak gündem olan Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi, bu sefer sevgilisi Şeyma Subaşı'nın ayaklarını yerden kesti. Dubai'den dönerken sevgilisinin özel jetine binen Subaşı, Instagram hesabından gösteriş yapmayı da ihmal etmedi.

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Al Saloussi, Bali'den dönerken özel jet bulamayınca Şeyma Subaşı için bir yolcu uçağındaki tüm biletlerini satın alarak kendilerine tahsis ettirmişti. Bu olayla günlerce gündemden düşmeyen Subaşı, dün Dubai'den dönerken sevgilisinin özel jetine bindi. Jete kavuştuktan sonra boy boy fotoğraf çektiren Subaşı, yaşadığı mutluluğu Instagram hesabından paylaştı.

BİR UÇAĞIN TÜM BİLETLERİNİ SATIN ALMIŞTI

Son zamanlarda yaptığı tatillerde adlarından söz ettiren çift, geçtiğimiz günlerde Bali'den başka bir yere gitmek için özel jet kiralamak istenmiş ancak bulamamıştı. Sevgilisini mutlu etmek isteyen Saloussi, bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak Subaşı'ya sürpriz yapmıştı. Subaşı da, uçağın içinden bir görüntü paylaşarak, "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti." ifadelerini kullanmıştı.

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetinde boy boy poz verdi

ÖZEL JETTE BOY BOY POZ VERDİ

Sosyal medyada günlerce konuşulan olayın ardından çift bu sefer özel jetine kavuştu. Her anını Instagram hesabından paylaşan Subaşı, özel jetin merdivenlerinde verdiği bir pozu "Bir yere" notuyla paylaşmıştı. Sevgilisinin kendine aldığı kırmızı güller karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Şeyma, güllerle verdiği pozu da "Seni seviyorum Meedo" diyerek yayınladı.

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetinde boy boy poz verdi
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetinde boy boy poz verdi
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetinde boy boy poz verdi
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