Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu
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Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin
Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu

Geçtiğimiz haftalarda burnundan ve poposundan estetik operasyon geçiren Şeyma Subaşı, hastanelik oldu. İddiaya göre ameliyat sonrası burnu düşen Subaşı'nın zor günler geçirdiği öğrenildi.

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda burnundan ve poposundan estetik operasyon geçirmişti.

ZOR GÜNLER YAŞIYOR

Operasyonlar sonrası uzunca bir süredir de sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapmayan Subaşı'nın burnunun düştüğü ortaya çıktı. Burnunun eskisinden daha da kötü bir duruma düştüğü öğrenilen Şeyma Subaşı, yaşadığı zor günler sonrası hastaneye kaldırıldı.

AYAĞA KALKMAKTA ZORLUK YAŞADI

Dünyanın en ünlü doktorlarından birine popo estetiği de yaptıran Subaşı, bu ameliyat sonunda da ayağa kalkmakta zorluk yaşadı.

Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu
Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu

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Damla Çelikli
Haberler.com
Haber Yorumları (4)
IMIDAZUB: Burnu bu kadar opersayonu kaldıramamış haklı
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ADA: Acunun ahı tutmuştur onca parasını yedi
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BEHÇET DEDE: Ne kadar sallarsan salla burnundan düşer son damla Burnuna sahip ol
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 17:22:36. #1.15#
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