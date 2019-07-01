Şeyma Subaşı, dekolteli mini elbisesiyle takipçilerini mest etti!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı dekolteli fotoğrafıyla takipçilerinden tam puan aldı.

"BİRAZ FAZLA MI?"

Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido Senia'nın yanına gitti. Subaşı sevgilisi için gittiği İspanya'dan fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Subaşı fotoğrafına, "Biraz fazla mı?" notunu ekledi. Subaşı'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

KIZINDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Subaşı yeni kitabında çok fazla seyahat ettiği için kızından özür dilemişti. Subaşı, "Hani her şeyin sonuna gelmiş gibi hissedersiniz ya. İşte tam o kara delik. Badem gözlü kızım sayesinde o delikten çıktım" dediği kızı Melisa'dan, "Bazen seni bırakıp yurt dışına gittiğim, iş görüşmelerine koşturduğum, arkadaşlarımla buluştuğum için özür dilerim ama mutlu bir anne olup seni mutlu enerjilerle sarmak için her şey." ifadelerini kullanmıştı.