Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka şekilde gündemde! Eski sevgilisi Senia, dünyaca ünlü model Irina Shayk ile tatil yaptı

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle yeniden barışan Şeyma Subaşı'nın ayrıldığı İtalyan erkek arkadaşı Guido Senia, dünyaca ünlü model Irina Shayk ile görüntülendi. İkilinin denizdeki pozları çok konuşuldu.

Sosyal medyada fenomeni Şeyma Subaşı, paylaşımlarının yanı sıra aşklarıyla da konuşulmaya devam ediyor. Türkiye'de Acun Ilıcalı'yla dünyaevine girdikten sonra Ilıcalı'dan boşanan ve gönlünü İtalyan Guido Senia'ya kaptıran Subaşı, son olarak da Mısırlı Mohammed Alsaloussi'yle aşk yaşamaya başladı.

DÜNYACA ÜNLÜ MODEL İLE PLAJDA

Acun Ilıcalı ile 2018 yılında boşanan Subaşı, kısa bir süre sonra İtalyan organizatör Guido Senia ile ilişkiye başladı. Pandemi döneminin başlarında Türkiye'ye gelen ve bir süre sevgilisinin yanında kalan Guido Senia, ayrılığın ardından ünlü model İrina Shayk ile görüntülendi.

BERABER DENİZE GİRDİLER

Fotoğraflarda DJ Senia ile ünlü model Shayk'in beraber denize girdiği görülüyor. Bir süre denizde beraber eğlenen ikili, daha sonra plajda ağır adımlarla sohbet ederek kadrajdan uzaklaştı. Shayk'in İtalyan DJ'ye bir şeyler anlatması da gözlerden kaçmadı.