Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında şok açıklamalar!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığı yaptığı Mohammed Alsaloussi ile ilgili onlarca iddia ortaya atılıyor. "Aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu" şeklinde dedikodular çıkan Mohammed Alsaloussi ile ilgili tüm merak edilenler...

Mısırlı gazeteci Amer Fouad, geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'na evlilik teklif eden ve 'evet' yanıtını alan Mohammed Alsaloussi hakkında Günaydın'dan Sonat Bahar'a çarpıcı açıklamalar yaptı.Yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak Mohammed Alsaloussi ismini hiç duymadığını ve bu ülkede adından söz edilen bir iş adamı da olmadığını belirten Amer Fouad, Şeyma'nın sevgilisi hakkında, "milyarder falan olamaz" yorumunda bulundu.

1- Milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin Mısır kaynaklı haberlerde adı bile geçmiyor. Arap medyasındaki küçük haberler, Türk medyasının çevirisi niteliğinde. O da "ünlü bir televizyoncunun eski karısıyla evlenen Mısırlı" şeklinde...

2- Adam Mısır için bir bilinmeyen. Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu yalan! Tüm listeleri 2017 yılına kadar inceledim, adı bile geçmiyor. Zaten Mısır'ın zengin listesini iki büyük aile oluşturuyor. O da Medoo'nunki değil.

3- Mısır'da bir şeyhin oğlu olduğu yazılmış. Bu da yanlış. Mısır'da şeyh sadece din adamlarına deniyor. Araplar gibi Mısırlı zenginlere şeyh denmiyor. Babasının ismini de araştırdım ona dair de bir şey bulamadım.

4- Ben yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak bu kişinin ismini hiç duymadım. Amerika'da yaşadığı söyleniyor ama zengin bir Mısırlı nerede yaşarsa yaşasın mutlaka bilirdik.

5- Fotoğraflardan zengin biri gibi duruyor ama milyarder falan olamaz. Arap dünyasındaki milyarderlerin sayısı belli, topu topu 20 kadar. Onların arasında da yok! Mısır'da adından söz edilen bir iş adamı da değil. Ben hiç duymadım.

Son dönemde 'dolandırıcılık' iddialarıyla gündemde olan Alsaloussi, geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozmuştu. Mısırlı yatırımcının açıklamasını Şeyma Subaşı paylaşmıştı.

Alsaloussi, açıklamasında, "Türk kamuoyunda birini bulup aşık olduğum için, yargılanıp saldırıya uğruyorum. Hiç kimseye zarar vermedim veya dolandırmadım. Yoksa kendimi Şeyma'nın paylaşımlarından saklar ve anonim kalırdım. Şeyma'nın gönderilerinin bir parçası olmayı kabul ediyorum çünkü Türk halkının ve dünyanın bir erkeğin partnerini ne kadar mutlu edeceğini görmesini istedim" ifadelerini kullanmıştı

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Mısırlı iş insanı, "Servetim hakkında hiçbir zaman kamuda veya özelde açıklama yapmadım. Çünkü bir erkeğin servetinin parası ile değil, çevresindeki insanlara ve sevdiklerine nasıl davrandığıyla ilgili olduğuna inandım" mesajını vermişti. (Milliyet)

Kaynak: Snob Magazin