Şeyma Subaşı'nın hayalleri suya düştü! Sevgilisinden ayrıldı
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Şeyma Subaşı'nın hayalleri suya düştü! Sevgilisinden ayrıldı

Şeyma Subaşı'nın hayalleri suya düştü! Sevgilisinden ayrıldı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı. Subaşı, milyarder sevgilisiyle çekildiği bütün fotoğrafları Instagram hesabından kaldırarak ayrılık iddialarını doğrulamış oldu. İşte yaşananların perde arkası...

Geçtiğimiz günlerde bebeğini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Şeyma Subaşı "Önceki paylaşımımda yüksek stresten dolayı düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Çok üzgünüm. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var" açıklamasında bulunmuştu.

"LÜTFEN SAYGI GÖSTERİN"

Ardından tek başına İbiza'da tatile çıkan Subaşı, ayrılık iddialarının ortalıkta dolaşmasına yol açmıştı. Çıkan ayrılık haberlerine sinirlenen Subaşı, "Beni biraz bırakın. İnsanın kaybına saygınız olsun. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram'dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim. Lütfen, biraz saygı. Türk basınında hakkımda çıkan haberlerle ilgilenmiyorum. O yüzden de her açıklamamı İngilizce yazıyorum." ifadelerini kullandı

O FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Şeyma Subaşı'ndan sürpriz bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğraflarını kaldıran Subaşı ayrılık iddialarını doğruladı. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, sosyal medyada takipleşmeyi de bıraktı.

Yaklaşık iki hafta önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşmış 'Hayatımın ne kadar büyülü ve unutulmaz bir anı. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum' sözleriyle teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisinden neden ayrıldığı merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı'nın hayalleri suya düştü! Sevgilisinden ayrıldı
Şeyma Subaşı'nın hayalleri suya düştü! Sevgilisinden ayrıldı
Şeyma Subaşı'nın hayalleri suya düştü! Sevgilisinden ayrıldı
Şeyma Subaşı'nın hayalleri suya düştü! Sevgilisinden ayrıldı

Kaynak: Snob Magazin

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