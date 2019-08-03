Seyitgazi Kırka'da Yaz Kur'an Kursu öğrencileri piknik yaptı

Seyitgazi'de 2019 yılı Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler için Çörez mesire alanında piknik düzenlendi.

Piknik organizasyonu, Mehmet Ali Efendi Kuran Kursu, Maden camii, Yeşiltepe Cami ve Çarşı Cami'nde eğitim gören çocuklara yönelik, hayırseverlerin katkılarıyla düzenlendi. Etkinliğe katılan Seyitgazi İlçe Müftüsü Said Dizen, "Piknik programımızda Yaz Kur'an Kurslarımıza devam eden öğrencilerimizi bir araya getirme fırsatı bulduk. Güzel bir etkinlik oldu öğrencilerimizin çeşitli etkinlikler oyunlarla eğlenme fırsatı bulmuş oldular" ifadelerini kullandı.

Seyitgazi Kaymakamı Murat Demirbilek ise, "Bu güzel etkinlikte çocuklarımızla bir araya gelmek güzeldi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan piknik organizasyonuna, Seyitgazi Kaymakamı Murat Demirbilek, Seyitgazi İlçe Müftüsü Said Dizen, görev yapan imam hatipler ve öğrenciler katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA