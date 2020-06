Seyitgazi Belediyesi'nden örnek uygulama Seyitgazi Belediyesi Korona virüsüne karşı başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürürken ilçesinde ki her haneye ulaşarak maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediyenin bu uygulaması vatandaşlarında takdirini kazandı.

Ülke genelinde başlatılan Korona virüsü mücadelesinde aldığı sıkı tedbirler ile oldukça iyi durumda olan Seyitgazi İlçesinde belediye yetkilileri tedbiri elden bırakmıyor. Korona virüsü salgını ülkemizde görüldüğü günden bugüne ilçe genelinde her türlü tedbiri alarak çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri virüsle mücadelesini halen sürdürüyor. Bu kapsamda hemşerilerini de düşünen Belediye Başkanı Uğur Tepe'nin talimatı ile ilçe genelindeki her hane için hazırlanan maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirildi. Toplamda 40 bin maske ve 6 bin dezenfektan dağıtımı gerçekleştiren belediye diğer belediyelere de örnek oluyor.

Virüsün yayılımının engellenmesinin önemli olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Uğur Tepe, "Virüsün her aşamasında aldığımız tedbirleri yoğunlaştırdık. Öncelikli olarak hemşerilerimizin yoğunluk gösterdiği kahvehane, market, berber, cami, okul ve resmi daireler başta olmak üzere her alanı dezenfekte çalışmaları başlattık. Vatandaşlarımıza aralıksız uyarılarımızı yaptık. Hemşerilerimizin sokağa çıkma yasağı döneminde ihtiyaçlarını karşılayarak kapılarına kadar teslim ettik. Bununla da yetinmedik, baktı ki maske ve dezenfektan ürünlerine ulaşmaları konusunda sıkıntı yaşayanlar var. Belediye olarak biz dağıttık. Belediyemiz ekipleri ile her haneye kapı kapı gezerek bunları dağıttık. Hemşerilerimizin sağlığı bizler için önemli. Biz birlikte daha güzel günler göreceğimize inandık. Hemşerilerimizin sağlığı için çaba sarf eden tüm personelmi kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Buradan hemşerilerimize tekrar sesleniyorum; lütfen uzmanlar tehlike bitti uyarısını alana kadar rehavete kapılıp tedbiri elden bırakmasınlar. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyoruz" açıklamasına bulundu.

Başkan Uğur Tepe ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini ileten vatandaşlar ise, korona virüsü ortaya çıktığı günden bu yana her desteği verdiklerini ayrıca bununla birlikte gündelik çalışmaların da aksatılmadan sürdürülmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler